Подписаться на идею rebelion76 (rebelion76)

Реализовано

Мобильная версия banki.ru

По многочисленным исследованиям мобильный интернет растет очень быстрыми темпами. При этом у banki.ru мобильная версия отсутствует.



Текущая версия сайта очень "тяжелая" для мобильных устройств и неудобна для небольшого экрана.



Главная страница "весит" более 100 КБ - и это только "голый" html. К примеру, главная страница lenta.ru "весит" и того больше- ближе к 200, однако специальная мобильная версия pda.lenta.ru - всего 20. Не знаю, как на айфонах и андроидах, но но моей nokia 5800, опера стабильно вешается после 4й открытой вкладки banki.ru. Упомянутую выше pda.lenta.ru легко открыть на 15-20 вкладок.



Трехколоночная верстка сайта крайне неудобна при чтении на телефоне.



Вывод? Даешь мобильную версию сайта!

3