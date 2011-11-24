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Аватар rebelion76 (rebelion76)
24.11.2011 00:10 #
Реализовано

Мобильная версия banki.ru

По многочисленным исследованиям мобильный интернет растет очень быстрыми темпами. При этом у banki.ru мобильная версия отсутствует.

Текущая версия сайта очень "тяжелая" для мобильных устройств и неудобна для небольшого экрана.

Главная страница "весит" более 100 КБ - и это только "голый" html. К примеру, главная страница lenta.ru "весит" и того больше- ближе к 200, однако специальная мобильная версия pda.lenta.ru - всего 20. Не знаю, как на айфонах и андроидах, но но моей nokia 5800, опера стабильно вешается после 4й открытой вкладки banki.ru. Упомянутую выше pda.lenta.ru легко открыть на 15-20 вкладок.

Трехколоночная верстка сайта крайне неудобна при чтении на телефоне.

Вывод? Даешь мобильную версию сайта!
3

Комментарии 3

rebelion76
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Так и не понял кстати почему мою идею пометили как "реализовано". Мобильной версии сайта как не было, так и нет. smile:evil:
navyport
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Как вариант сделать возможность пользоваться сайтом через Tapatalk.
ardneh
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Мобильные версии будут появляться по мере развития конкретных разделов и сервисов. Например у раздела «Курсы обмена валют» есть полнофункциональная мобильная версия, которая открывается по умолчанию при входе в раздел с мобильного устройства.
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