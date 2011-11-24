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Реализовано

На ГЛ добавить ссылку "постоянный адрес" для вопросов, не имеющих пока ответа

Очень неудобно, что на странице ГЛ с вопросами, нет постоянной ссылки на конкретный вопрос (увидел чужой интересный вопрос, хочешь узнать ответ, а добавить в закладки нельзя, т.к. ссылка "постоянный адрес" появляется только после ответа ПБ).



Если для автора вопроса, имеющего аккаунт на банки.ру, можно получить ссылку через профиль, то для залетных товарищей никак.

Почему бы в списке вопросов сразу не показывать ссылку "постоянный адрес"?





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