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Аватар rebelion76 (rebelion76)
24.11.2011 00:26 #
Реализовано

Список клиентов банков

В описании банков есть ссылка "Клиентов на «Банки.ру»", однако ведет она не как казалось бы логично на список клиентов банка, а на общую таблицу "Банки и клиенты". А хотелось бы, чтобы вела на именно список ников.

Объясню, зачем. По крупным банкам на сайте информации полно и в форуме, и в народном рейтинге. По небольшим, бывает, что практически ничего нет. Вот тут то и можно было бы, определив по никам, кто является клиентом, узнать ситуацию с обслуживанием в банке так сказать из первых рук по их комментариям или непосредственно через личку.

Данная информация, очевидно, не является секретной - т.к. например, последовательно прощелкав все профили, можно найти искомые.
Для банков, имеющих опцию "Друзья банка", еще проще - через список "Друзей". Но там то как раз крупные банки, по которым и так полно информации.

Но для параноиков средней тяжести, можно ввести галочку "Не показывать мой ник в общем списке клиентов банка".
5

Комментарии 5

MoRRoZ
#
25.01.2012 в 14:13 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Редактор
#
30.01.2012 в 15:02 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Редактор
#
Полностью согласен. Делаем так. Если у банка есть "Друзья банка", то при клике на "Клиентов банка на Банки.ру" в карточке банка попадаем на заглавную страницу "Друзей" этого самого банка. Если нет, то на отдельную страницу с перечнем ников, которые обслуживаются в этом банке.
MoRRoZ
#
Готово
MoRRoZ
#
14.02.2012 в 14:48 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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