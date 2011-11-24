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Реализовано

Список клиентов банков

В описании банков есть ссылка "Клиентов на «Банки.ру»", однако ведет она не как казалось бы логично на список клиентов банка, а на общую таблицу "Банки и клиенты". А хотелось бы, чтобы вела на именно список ников.



Объясню, зачем. По крупным банкам на сайте информации полно и в форуме, и в народном рейтинге. По небольшим, бывает, что практически ничего нет. Вот тут то и можно было бы, определив по никам, кто является клиентом, узнать ситуацию с обслуживанием в банке так сказать из первых рук по их комментариям или непосредственно через личку.



Данная информация, очевидно, не является секретной - т.к. например, последовательно прощелкав все профили, можно найти искомые.

Для банков, имеющих опцию "Друзья банка", еще проще - через список "Друзей". Но там то как раз крупные банки, по которым и так полно информации.



Но для параноиков средней тяжести, можно ввести галочку "Не показывать мой ник в общем списке клиентов банка".

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