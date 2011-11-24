Отклонено

Сейчас в идеи "Друзей Банки.ру" скопипастят все из темы "Пожелания по улучшению сайта". У разработчиков наверняка есть список идей, которые уже приняты, а какие - нет. Нельзя ли повесить этот список где-нибудь здесь? Чтобы пользователи не предлагали по дцать раз одно и то же?