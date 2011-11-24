Сейчас в идеи "Друзей Банки.ру" скопипастят все из темы "Пожелания по улучшению сайта". У разработчиков наверняка есть список идей, которые уже приняты, а какие - нет. Нельзя ли повесить этот список где-нибудь здесь? Чтобы пользователи не предлагали по дцать раз одно и то же?
Комментарии 1
А здесь пользователям не просто предлагается озвучить идею, но и проголосовать за нее. Что для нас не менее ценно.
Плюс мне хочется, чтобы посетители выбирали из списка. Это сводит к нулю мыслительный процесс и не дает ответа на вопрос, что им действительно нужно.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»