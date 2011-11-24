То, что идея есть и зафиксирована, отнюдь не означает, что она будет реализована. Взять, к примеру Сейфовые ячейки. Есть желание сделать интерактивную карту крупных городов с выбором свободных ячеек нужных размеров и с удобным месторасположением. Хочется сделать. Но мы ее не сделаем года до 2014, ибо это не приоритет.

А здесь пользователям не просто предлагается озвучить идею, но и проголосовать за нее. Что для нас не менее ценно.

Плюс мне хочется, чтобы посетители выбирали из списка. Это сводит к нулю мыслительный процесс и не дает ответа на вопрос, что им действительно нужно.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»