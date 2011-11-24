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Аватар user135773
24.11.2011 13:53 #
Реализовано

"Правильный" игнор

В данный момент на сайте игнора нет. Он есть, но толку от него - 0.

Хочется:

- чтобы сообщения игнорируемого пользователся скрывались, и в рейтингах, и на форуме. И скрывались так, чтобы нельзя их было посмотреть.
- чтобы перестали приходить сообщения от игнорируемого пользователя, если он отписался в рейтингах или в теме, на которую подписан.
4

Комментарии 4

MoRRoZ
#
24.11.2011 в 19:15 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
MoRRoZ
#
05.12.2011 в 19:19 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
MoRRoZ
#
Сообщения, кстати, починили дней десять назад. Приходить от игнорируемых не должны.

Про полное скрытие - включить это можно быстро - изначально в игнорировании было сделано полное "исчезновение" поста игнорируемого, но затем зачем-то сделали сворачивание. Я не смог найти историческую причину, но подозреваю, что раз переделывался вариант полного скрытия, какая-то здоровая логика там была. На этом позволю себе закрыть идею.

Спасибо! smile:)
MoRRoZ
#
20.12.2011 в 18:42 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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