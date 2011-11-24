Реализовано
"Правильный" игнор
В данный момент на сайте игнора нет. Он есть, но толку от него - 0.
4
Хочется:
- чтобы сообщения игнорируемого пользователся скрывались, и в рейтингах, и на форуме. И скрывались так, чтобы нельзя их было посмотреть.
- чтобы перестали приходить сообщения от игнорируемого пользователя, если он отписался в рейтингах или в теме, на которую подписан.
Комментарии 4
Про полное скрытие - включить это можно быстро - изначально в игнорировании было сделано полное "исчезновение" поста игнорируемого, но затем зачем-то сделали сворачивание. Я не смог найти историческую причину, но подозреваю, что раз переделывался вариант полного скрытия, какая-то здоровая логика там была. На этом позволю себе закрыть идею.
Спасибо!