Подписаться на идею user135773

Реализовано

"Правильный" игнор

В данный момент на сайте игнора нет. Он есть, но толку от него - 0.



Хочется:



- чтобы сообщения игнорируемого пользователся скрывались, и в рейтингах, и на форуме. И скрывались так, чтобы нельзя их было посмотреть.

- чтобы перестали приходить сообщения от игнорируемого пользователя, если он отписался в рейтингах или в теме, на которую подписан.

4