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Пополнение QIWI без комиссии

Думаю разумно было бы сделать пополнение QIWI кошелька из сбербанка онлайн без комиссии, а не как сейчас с комиссией 0,75%.

В данный момент приходится пользоваться услугами других банков для пополнение QIWI кошелька без комиссии. А их предостаточно. Или же снимать наличные в банкомате и пополнять через терминалы. Вот эти хождения крайне не удобно. Что иногда и возникают мысли перейти в другой банк где пополнение QIWI кошелька происходит без комиссии.

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