Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Сбербанк России»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Валерий Николаевич (levashin)
24.11.2011 15:16 #
Ждет рассмотрения

Пополнение QIWI без комиссии

Думаю разумно было бы сделать пополнение QIWI кошелька из сбербанка онлайн без комиссии, а не как сейчас с комиссией 0,75%.
В данный момент приходится пользоваться услугами других банков для пополнение QIWI кошелька без комиссии. А их предостаточно. Или же снимать наличные в банкомате и пополнять через терминалы. Вот эти хождения крайне не удобно. Что иногда и возникают мысли перейти в другой банк где пополнение QIWI кошелька происходит без комиссии.
3

Комментарии 3

tide
#
Вы мягко говоря лукавите и про "предостаточно" и про "без комисии". Всем здесь ясны и понятны причины появления такой идеи.
Александр789
#
QIWI кошелёк пополняется из Сбербанк-онл@йна без комиссии, в том числе с кредитных карт.
Александр789
#
Беру свои слова назад - комиссия есть, только списывается не с карты, а в самом кошельке из поступившей суммы - не сразу и заметил. В связи с этим вопрос - кто всё-таки её взимает?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.