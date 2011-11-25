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Аватар user135773
25.11.2011 14:07 #
Реализовано

Рассылка уведомлений о комментариях в НР

Включить в рассылку сообщений комментарии администраторов сайта и ответ банка. Да, об этом говорилось неоднократно, сроки интересуют smile;)

П.С. Рассмотрите, пожалуйста, идею присылать уведомления о зачете/незачете отзыва.
19

Комментарии 19

pqline
#
kokorinberg, может я неправильно Вас понял, но для автора полный пакет уведомлений существует уже давно. Или Вы о другом?
pqline
#
Для пользователей, подписавшихся на комментарии нетрудно проследить за ответом банка и зачтением отзыва следуя за присланными комментариями. Это, как мне думается, лишняя фишка.
pqline
#
Ситуация бывает разных очень много. По всем и для всех все не сделаешь. Но, ок, будем иметь ввиду.
rebelion76
#
pqline,

Зачем по-вашему вообще подписываются на отзывы? По-моему, в основном не для того, чтобы получать на почту зачастую бессмысленный флуд в комментариях, а для того, чтобы увидеть реакцию банка.

Имхо, мягко говоря опрометчиво называть эту необходимую функцию "ненужной фишкой".
MoRRoZ
#
Мне кажется, такую фишку просто реализовать, если как тут (в идеях) действия типа "подтвердили/отклонили" или "изменили название" писались в комментарий от лица того, кто сделал действие. И все получат уведомление smile:)
Редактор
#
Ничего против уведомлений я не имею. Имхо, разумно. Алексей, сделаем?
MoRRoZ
#
Сделаем, на днях покажем.
MoRRoZ
#
31.01.2012 в 16:42 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
MoRRoZ
#
Сделали неделю или две назад, забыл написать и закрыть задачу...
MoRRoZ
#
13.04.2012 в 18:31 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
rebelion76
#
А что именно сделали то? Ответ банка как не приходил так и не приходит.
MoRRoZ
#
Подписанным должен приходить первый ответ банка и ответ администрации
rebelion76
#
http://www.banki.ru/services/response...ID=3757630 - на отзыв подписан, комментарии участников получил, ответ банка НЕ получил.
Папку спам проверил - пусто.

Вывод - НЕ РАБОТАЕТ.
rebelion76
#
Так как ответы банка как не ходили, так и не ходят, предлагаю заинтересованным пользователям, воспользоваться соответствующим rss-каналом.
MoRRoZ
#

Так как ответы банка как не ходили, так и не ходят, предлагаю заинтересованным пользователям, воспользоваться соответствующим rss-каналом.

Лю Футун

Проверим, поправим
rebelion76
#

Прошу проверить.

Ксения Курашова


Ждем-с ответов банка на подписанные темы. Как будут - отпишу.
rebelion76
#
Подтверждаю - ходят.
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