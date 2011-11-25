Рассылка уведомлений о комментариях в НР

Реализовано

Включить в рассылку сообщений комментарии администраторов сайта и ответ банка. Да, об этом говорилось неоднократно, сроки интересуютП.С. Рассмотрите, пожалуйста, идею присылать уведомления о зачете/незачете отзыва.