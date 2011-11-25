Рассылка уведомлений о комментариях в НР

pqline 29.11.2011 10:25 # kokorinberg, может я неправильно Вас понял, но для автора полный пакет уведомлений существует уже давно. Или Вы о другом? 0
Комментарии 19
Зачем по-вашему вообще подписываются на отзывы? По-моему, в основном не для того, чтобы получать на почту зачастую бессмысленный флуд в комментариях, а для того, чтобы увидеть реакцию банка.
Имхо, мягко говоря опрометчиво называть эту необходимую функцию "ненужной фишкой".
http://www.banki.ru/services/response...ID=3729393 - на отзыв подписан, комментарии участников получил, ответ банка мне не пришел.
http://www.banki.ru/services/response...ID=3729312 - тоже самое.
Папку спам проверил - пусто.
Вывод - НЕ РАБОТАЕТ.
Проверим, поправим
Ждем-с ответов банка на подписанные темы. Как будут - отпишу.