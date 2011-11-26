Комментарии к видео и интервью

Получается небольшая несправедливость. В новостях, темах дня
в блогах в колумнистах можно оставлять комментарии. А в видео и интервью нельзя.
Одна дама в одном из видео выразила мысль что Россию спасет только отставка Владимира Владимировича.
Так хотелось задать вопрос: "А кого поставим то вместо него?" И сами понимаете - не получилось
Комментарии 4
а) Уважаемые люди
б) Редко принимающие участие в дискуссиях на Банки.ру.
Я боюсь, получится однобокая ситуация, когда на наших интервьюеров будут нападать в комментах, а они даже не смогут защититься. Поэтому, как говорится, во избежание...