Комментарии к видео и интервью

Отклонено

Получается небольшая несправедливость. В новостях, темах дняв блогах в колумнистах можно оставлять комментарии. А в видео и интервью нельзя.Одна дама в одном из видео выразила мысль что Россию спасет только отставка Владимира Владимировича.Так хотелось задать вопрос: "А кого поставим то вместо него?" И сами понимаете - не получилось