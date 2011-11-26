Вход
  • Предложить идею
  • Вступить в сообщество
  • Правила сообщества
Друзья «Банки.ру»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Шарухин Антон (toshik80)
26.11.2011 15:18 #
Отклонено

Комментарии к видео и интервью

Получается небольшая несправедливость. В новостях, темах дня
в блогах в колумнистах можно оставлять комментарии. А в видео и интервью нельзя.
Одна дама в одном из видео выразила мысль что Россию спасет только отставка Владимира Владимировича.
Так хотелось задать вопрос: "А кого поставим то вместо него?" И сами понимаете - не получилось smile:)
4

Комментарии 4

Редактор
#
Я поясню, почему мы не ставим комментарии. Дело в том, что героями интервью становятся:
а) Уважаемые люди
б) Редко принимающие участие в дискуссиях на Банки.ру.

Я боюсь, получится однобокая ситуация, когда на наших интервьюеров будут нападать в комментах, а они даже не смогут защититься. Поэтому, как говорится, во избежание...
Редактор
#
30.11.2011 в 09:15 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Редактор
#
По причинам, описанным выше, считаю, что включать комменты нецелесообразно.
Редактор
#
31.01.2012 в 10:53 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.