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Аватар Yozin (yozin)
26.11.2011 15:46 #
Отклонено

Настраиваемый профиль для ленты отзывов Народного рейтинга.

Просматривая ленту отзывов, я обычно обращаю внимание на отзывы касающиеся только тех банков, которые мне хоть чем-то интересны, Для меня это полтора-два десятка банков. Было бы неплохо иметь возможность в своём профиле настроить список банков, отзывы по которым по умолчанию видны мне в ленте отзывов Народного рейтинга. Это позволит сократить просмотр ленты и легче отыскивать те отзывы, которые хочешь отслеживать.
4

Комментарии 4

pqline
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Если Вы имеете ввиду вот эту ленту: http://www.banki.ru/services/responses/list/?f[responces]=1
То вверху есть кнопка: "Выбрать банк". Согласен, что для удобства можно дать пользователю возможность множественного выбора банков.
Редактор
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Идея интересная, но не очевидная. Времени мы на нее потратим много, а пользоваться, боюсь, будут единицы.
Редактор
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31.01.2012 в 14:37 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
rebelion76
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Вы можете отслеживать отзывы через rss-ленты тех банков, которые выберите.
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