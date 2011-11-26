Подписаться на идею
Yozin
(yozin)
Отклонено
Настраиваемый профиль для ленты отзывов Народного рейтинга.
Просматривая ленту отзывов, я обычно обращаю внимание на отзывы касающиеся только тех банков, которые мне хоть чем-то интересны, Для меня это полтора-два десятка банков. Было бы неплохо иметь возможность в своём профиле настроить список банков, отзывы по которым по умолчанию видны мне в ленте отзывов Народного рейтинга. Это позволит сократить просмотр ленты и легче отыскивать те отзывы, которые хочешь отслеживать.
4
Комментарии 4
То вверху есть кнопка: "Выбрать банк". Согласен, что для удобства можно дать пользователю возможность множественного выбора банков.