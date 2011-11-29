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Первые два снятия за границей - бесплатно
Предлагаю сделать акцию (а если она будет удачной, то ввести в Тарифы), что два (пять) первых снятия наличных за рубежом в месяц (или в год) - бесплатно. Было бы идеально, если еще и в грейс.
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Это позволит сделать карты банка очень привлекательными для заграничных поездок.
Более того, это можно сделать, как возврат комиссий за эти снятия в момент получения минимального платежа в следующем месяце.
ЗЫ: а также может решить еще одну проблему. При покупке на иностранном сайте переводом возникает комиссия. Она будет взята. Но может учесться в этих снятиях, и будет возвращена. В результате клиент будет огорчен комиссией, даже несмотря на то, что банк не виноват, поймет почему она, но будет рад, что она автоматически погасится. А в следующий раз будет умнее.
ЗЫ: все-таки наверное в год, а не в месяц. Подавляющее большинство, за рубеж выезжает раз, максимум два раза в год.
Комментарии 6
ЗЫ: Странно видеть подобную идею от Вас, шаблоны разорваны.
Было бы например 3% и в грейс или 60 руб за счет своих средств...
К стране привязать - технически более сложнее, да и не всегда человек путешествует в той стране куда взял билет (это может быть не конечный пункт).
Тут как раз выглядит как "компенсация". Не совсем уверен про грейс, но вот без комиссий - да (может только трансграничку оставить). В той стране нет банкоматов Авангарда. А карту по разным причинам могут не принять. Каждый берет нал, но может не рассчитать.
В результатате:
- зная о такой возможности нал будет браться в меньшем кол-ве, и сумма оплат по карте должна возрасти
- если нет возможности оплаты картой нал можно снять - очень удобно для путешественников
- будут и такие, кто будет снимать более бесплатных раз, привыкнув
Тогда нельготная операция по кредитке сразу отобьётся, и можно будет переделать покупку уже с дебетовки.