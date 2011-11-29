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Первые два снятия за границей - бесплатно

Предлагаю сделать акцию (а если она будет удачной, то ввести в Тарифы), что два (пять) первых снятия наличных за рубежом в месяц (или в год) - бесплатно. Было бы идеально, если еще и в грейс.



Это позволит сделать карты банка очень привлекательными для заграничных поездок.



Более того, это можно сделать, как возврат комиссий за эти снятия в момент получения минимального платежа в следующем месяце.



ЗЫ: а также может решить еще одну проблему. При покупке на иностранном сайте переводом возникает комиссия. Она будет взята. Но может учесться в этих снятиях, и будет возвращена. В результате клиент будет огорчен комиссией, даже несмотря на то, что банк не виноват, поймет почему она, но будет рад, что она автоматически погасится. А в следующий раз будет умнее.



ЗЫ: все-таки наверное в год, а не в месяц. Подавляющее большинство, за рубеж выезжает раз, максимум два раза в год.

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