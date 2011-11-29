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Аватар Андрей Иванов (Clevelus)
29.11.2011 08:27 #
Ждет рассмотрения

Первые два снятия за границей - бесплатно

Предлагаю сделать акцию (а если она будет удачной, то ввести в Тарифы), что два (пять) первых снятия наличных за рубежом в месяц (или в год) - бесплатно. Было бы идеально, если еще и в грейс.

Это позволит сделать карты банка очень привлекательными для заграничных поездок.

Более того, это можно сделать, как возврат комиссий за эти снятия в момент получения минимального платежа в следующем месяце.

ЗЫ: а также может решить еще одну проблему. При покупке на иностранном сайте переводом возникает комиссия. Она будет взята. Но может учесться в этих снятиях, и будет возвращена. В результате клиент будет огорчен комиссией, даже несмотря на то, что банк не виноват, поймет почему она, но будет рад, что она автоматически погасится. А в следующий раз будет умнее.

ЗЫ: все-таки наверное в год, а не в месяц. Подавляющее большинство, за рубеж выезжает раз, максимум два раза в год.
6

Комментарии 6

tide
#
Clevelus, "Авангард" и "бесплатно" не совместимы.

ЗЫ: Странно видеть подобную идею от Вас, шаблоны разорваны.
Clevelus
#
"Авангард" и "бесплатно" не совместимы

tide
Странно видеть такую фразу от клиента банка (а в друзьях иных нет, или они лгали при регистрации в "друзьях").
RKZ
#
IMHO для банка гораздо интереснее будет привязать льготные снятия к покупке билетов/брони гостиниц в ИБ.
Было бы например 3% и в грейс или 60 руб за счет своих средств...
Clevelus
#
Я и предложил сделать это в виде акции. Возможно распространить акцию только на тех, кто покупал билеты.
К стране привязать - технически более сложнее, да и не всегда человек путешествует в той стране куда взял билет (это может быть не конечный пункт).

Тут как раз выглядит как "компенсация". Не совсем уверен про грейс, но вот без комиссий - да (может только трансграничку оставить). В той стране нет банкоматов Авангарда. А карту по разным причинам могут не принять. Каждый берет нал, но может не рассчитать.

В результатате:
- зная о такой возможности нал будет браться в меньшем кол-ве, и сумма оплат по карте должна возрасти
- если нет возможности оплаты картой нал можно снять - очень удобно для путешественников
- будут и такие, кто будет снимать более бесплатных раз, привыкнув
rdc
#
Защиту от "покупок переводом" гораздо лучше сделать иначе - лимитом на нельготные операции. Или подведением переводов под лимит снятия нала.
Тогда нельготная операция по кредитке сразу отобьётся, и можно будет переделать покупку уже с дебетовки.
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