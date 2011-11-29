Подписаться на идею
Дмитрий
(progchief)
Отклонено
Полное СМС-информирование по карте
В настоящее время отсутствует СМС-информирование о списаниях и начислениях по инициативе Банка по дебетовым картам (оплата за СМС-Банк, начисление процентов на карту).
2
Было бы удобно иметь в телефоне СМС-ку с актуальным остатком на карте.
Для удобства тех, кому такие СМС не нужны, можно реализовать включение/отключение в ИБ.
Комментарии 2
Информация о списании платы за услугу SMS Банк и услугу Страхование, а так же о начислении % в дату формирования счета-выписки по карте отражена в тарифе. В реализации идеи, к сожалению, отказано.
С уважением, ТКС Банк.