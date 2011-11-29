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Отклонено

Полное СМС-информирование по карте

В настоящее время отсутствует СМС-информирование о списаниях и начислениях по инициативе Банка по дебетовым картам (оплата за СМС-Банк, начисление процентов на карту).

Было бы удобно иметь в телефоне СМС-ку с актуальным остатком на карте.

Для удобства тех, кому такие СМС не нужны, можно реализовать включение/отключение в ИБ.

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