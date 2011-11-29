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Аватар Дмитрий (progchief)
29.11.2011 10:32 #
Отклонено

Полное СМС-информирование по карте

В настоящее время отсутствует СМС-информирование о списаниях и начислениях по инициативе Банка по дебетовым картам (оплата за СМС-Банк, начисление процентов на карту).
Было бы удобно иметь в телефоне СМС-ку с актуальным остатком на карте.
Для удобства тех, кому такие СМС не нужны, можно реализовать включение/отключение в ИБ.
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Комментарии 2

Тинькофф_Кредитные Системы
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Здравствуйте.

Информация о списании платы за услугу SMS Банк и услугу Страхование, а так же о начислении % в дату формирования счета-выписки по карте отражена в тарифе. В реализации идеи, к сожалению, отказано.

С уважением, ТКС Банк.
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