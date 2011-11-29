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Аватар Василий Рябов (ryvasy)
29.11.2011 15:25 #
Ждет рассмотрения

Выборочная выписка по почте

Хотел бы оплачивать коммунальные платежи в интернет-банке, но живу на съемной квартире, хозяйка которой очень любит документальное подтверждение совершенных платежей. Разумеется, строчка на мониторе ее не удовлетворит.
Я так понимаю, можно прийти в отделение и попросить заверенную печатью выписку - что в такие-то даты таким-то поставщикам услуг переведены такие-то суммы. Но раз все равно надо идти в отделение - зачем платить в ИБ?
Идея в следующем: дать пользователям ИБ возможность выбрать, какие операции нужно подтвердить документально и отправлять документ заверенный печатью по почте. За такую операцию можно брать фиксированную плату - рублей 10, например. Клиент не обеднеет, а стоимость конверта и марки покроется. Я бы с удовольствем те же 10 рублей отдавал за отсутствие необходимости куда-то ходить для оплаты.
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Комментарии 7

rdc
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Не покроется. Себестоимость почтовой рассылки значительно больше: кроме конверта и марки, ещё нужно платить зарплату сотруднику, который всем этим занимается.
А по сути вопроса - есть платёжки с печатью в ИБ, напечатай на цветном принтере, вряд ли хозяйка догадается, что это не оригинал.
ryvasy
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Так сотрудники в отделениях и так этим занимаются - когда клиенты приходят и просят выписку. Тут работа та же самая - только выписку надо не отдавать клиенту в руки, а положить в конверт. Не знаю, есть ли в банке курьер, которого можно на почту отправить, но велика вероятность, что есть.
rdc
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Рассылкой по почте занимаются сотрудники бэк-офиса.
ryvasy
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Стало быть, функционал для подготовки документов есть, для отправки тоже, нужно только собрать воедино. На мой взгляд - не сложно.

Но, разумеется, банку изнутри виднее.
rdc
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Причём тут функционал? Речь про затраты. За 10 рублей никто это делать не станет.
АлексСпб
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Я уверен, что идею никто не поддержит - нет доверия почте, слишком часто все пропадает, идет месяцами.
Теневая экономка
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Поддерживаю идею с распечаткой квитанции из ИБ. Смотрится солидно.

ЗЫ. Если нету цветного принтера, напечатайте на черно-белом и скажите, что это копия платежки, а оригинал вы себе оставили smile:D
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