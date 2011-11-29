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Выборочная выписка по почте

Хотел бы оплачивать коммунальные платежи в интернет-банке, но живу на съемной квартире, хозяйка которой очень любит документальное подтверждение совершенных платежей. Разумеется, строчка на мониторе ее не удовлетворит.

Я так понимаю, можно прийти в отделение и попросить заверенную печатью выписку - что в такие-то даты таким-то поставщикам услуг переведены такие-то суммы. Но раз все равно надо идти в отделение - зачем платить в ИБ?

Идея в следующем: дать пользователям ИБ возможность выбрать, какие операции нужно подтвердить документально и отправлять документ заверенный печатью по почте. За такую операцию можно брать фиксированную плату - рублей 10, например. Клиент не обеднеет, а стоимость конверта и марки покроется. Я бы с удовольствем те же 10 рублей отдавал за отсутствие необходимости куда-то ходить для оплаты.

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