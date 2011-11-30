Выжимаем полезности из "лайков"

Вот и появились долгожданные северные собачки (технари, спокойно!!! я знаю, что вы прочитали "серверные"!
)под всем, чего можно лайкнуть.
В связи с чем сообществу вопрос.
Как вы думаете, полезно ли будет реализовать выборку постов на странице/страницах форума по наиболее популярным? Таким образом, можно будет видеть наиболее полезные, опуская флуд, оффтоп и прочие бугагашечки вниз.
Ну и программистам вопрос:
Реализуемо такое?
Комментарии 3
Или это будет список бессвязных шедевров?
Я сомневаюсь...
Тем более, что оффтоп иногда интереснее сухих выкладок!