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Аватар Андрей Максимов (Моисей Абрамович)
30.11.2011 18:04 #
Отклонено

Выжимаем полезности из "лайков"

Вот и появились долгожданные северные собачки (технари, спокойно!!! я знаю, что вы прочитали "серверные"! smile:D )под всем, чего можно лайкнуть.
В связи с чем сообществу вопрос.
Как вы думаете, полезно ли будет реализовать выборку постов на странице/страницах форума по наиболее популярным? Таким образом, можно будет видеть наиболее полезные, опуская флуд, оффтоп и прочие бугагашечки вниз.
Ну и программистам вопрос:
Реализуемо такое?
3

Комментарии 3

Першинг
#
А сохранится ли при этом логика?
Или это будет список бессвязных шедевров?
Я сомневаюсь...
Тем более, что оффтоп иногда интереснее сухих выкладок!
Редактор
#
Дискуссия в форуме в этом случае превратится в кашу. Не готовы пока к этому.
Редактор
#
31.01.2012 в 14:46 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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