Выжимаем полезности из "лайков"

Отклонено

Вот и появились долгожданные северные собачки (технари, спокойно!!! я знаю, что вы прочитали "серверные"!)под всем, чего можно лайкнуть.В связи с чем сообществу вопрос.Как вы думаете, полезно ли будет реализовать выборку постов на странице/страницах форума по наиболее популярным? Таким образом, можно будет видеть наиболее полезные, опуская флуд, оффтоп и прочие бугагашечки вниз.Ну и программистам вопрос:Реализуемо такое?