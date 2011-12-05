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Аватар e-b
05.12.2011 12:44 #
Реализовано

Пополнение счета через "Элекснет" в режиме реального времени.

Предлагаю сделать, как в одном из банков - пополнение счет в режиме онлайн через терминалы Элекснет.
5

Комментарии 5

gremlin
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Пополнения через Элекснет уже работают в режиме реального времени.
Ситибанк_2
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12.12.2011 в 14:52 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Michael1969
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Насчет этого есть вопросы: вот здесь http://www.citibank.ru/russia/service...yments.htm указано, что зачисление проводится моментально, а в выписках, датированных январем 2012г., написано, что пополнение через "Элекснет" происходит на следующий рабочий день. Возможно, в банке открыт счет секции лечения когнитивного диссонанса российской психологической ассоциации, поэтому он заинтересован в высоких оборотах по счету ... smile:)
Ситибанк_2
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16.02.2012 в 11:21 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
Ситибанк_2
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Добрый день,

Информируем Вас о том, что Ситибанк предлагает своим клиентам бесплатную услугу по погашению задолженностей по кредитной карте или кредиту Ситибанка через терминалы системы дистанционной оплаты «Элекснет». Комиссия за внесение наличных через терминалы «Элекснет» составляет 0%, денежные средства зачисляются моментально.
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