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Пополнение счета через "Элекснет" в режиме реального времени.
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e-b
05.12.2011 12:44
#
Реализовано
Пополнение счета через "Элекснет" в режиме реального времени.
Предлагаю сделать, как в одном из банков - пополнение счет в режиме онлайн через терминалы Элекснет.
5
Комментарии
5
gremlin
06.12.2011 00:35
#
Пополнения через Элекснет уже работают в режиме реального времени.
0
Ситибанк_2
12.12.2011 14:52
#
12.12.2011 в 14:52 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
0
Michael1969
14.01.2012 21:51
#
Насчет этого есть вопросы: вот здесь
http://www.citibank.ru/russia/service...yments.htm
указано, что зачисление проводится моментально, а в выписках, датированных январем 2012г., написано, что пополнение через "Элекснет" происходит на следующий рабочий день. Возможно, в банке открыт счет секции лечения когнитивного диссонанса российской психологической ассоциации, поэтому он заинтересован в высоких оборотах по счету ...
0
Ситибанк_2
16.02.2012 11:20
#
16.02.2012 в 11:21 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
0
Ситибанк_2
16.02.2012 11:21
#
Добрый день,
Информируем Вас о том, что Ситибанк предлагает своим клиентам бесплатную услугу по погашению задолженностей по кредитной карте или кредиту Ситибанка через терминалы системы дистанционной оплаты «Элекснет». Комиссия за внесение наличных через терминалы «Элекснет» составляет 0%, денежные средства зачисляются моментально.
0
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Комментарии 5
Информируем Вас о том, что Ситибанк предлагает своим клиентам бесплатную услугу по погашению задолженностей по кредитной карте или кредиту Ситибанка через терминалы системы дистанционной оплаты «Элекснет». Комиссия за внесение наличных через терминалы «Элекснет» составляет 0%, денежные средства зачисляются моментально.