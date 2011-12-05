Принято

Онлайн заказ кредитной карты

Добрый день!



Заказать кредитную карту на сайте банка, вот это здорово!

Заполнил анкету, банк проверил, при одобрении банком - пришел и забрал!

Один визит, и все!



Может я уже повторяюсь, прошу за это прощения.

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