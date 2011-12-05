Онлайн заказ кредитной карты

Алексей, ПСБ 06.12.2011 11:37 # 06.12.2011 в 11:37 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято» 0
Комментарии 3
Спасибо за хорошую идею! Честно оворя, сами об этом думаем. В следующем году планируем реализовать.
Недавно сделали подобный сервси для потребительских кредитов. В режиме онлайн можно подать заявку на кредит и за 15 (!) минут взнать предварительное решение: http://psb.io/rpDC4P
Я просто вчера заехал в банк, но перед этим в "пробках простоял". Получил бланки для заполнения, заполнил, ошибся на одном листе, но переписывать уже не захотел. Сотрудница предложила сделать это дома в спокойной обстановке. Но подумав об очередном "подвиге" связанном с очередной поездкой не захотел больше ехать. Да и карта не очень то нужна, так на всякий случай думал сделать! При наличии возможности сделать это в онлайн режиме наверное сделал бы заявку дома, но поскольку этой возможности нет, будем ждать. В другой банк принципиально не хочу обращаться, хотя у них такая возможность есть.
Лично я считаю, что клиент имеющий дебетовую карточку не должен появляться в банке более одного раза при оформлении кредитной карты. Сделать заказ на сайте, заполнить анкету, и ждать рассмотрения. При положительном решении зайти в банк, подписать документы и пользоваться картой.
С Уважением Александр.