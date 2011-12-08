Отклонено

zero liability для клиентов банка

В настоящее время ни один банк (включая сбер) не гарантирует возврата денег в случае фрода. Так называемая страховка тоже является бессмысленной тратой денег для клиента, потому что страховые компании по закону клиенту ничего не должны (а в договоре страхования прописываются заведомо невыполнимые условия, вроде уведомления о фроде до факта фрода, или незначитлеьный лимит ответственности по страховке (У БРС за 600 рублей в год страховое покрытие всего 10000 руб./год) ). В этой ситуации банк может расширить клиентскую базу, если в договоре пропишет свою ответственность в случае возникновения указанной ситуации( вообще говоря, в судебном порядке клиенты и сейчас имеют право на возмещение, так что текущая практика отказов по "правилам МПС" просто закладывает мину замедленного действия под банк (опыт райфайзена показывает, что настойчивые клиенты могут выиграть суд, потратив примерно 3 года своего времени. Если украденная сумма крупная, не многие добровольно о ней забудут )). Чтобы уменьшить риск , можно прописать требование о предоставлении справки из полиции о возбуждении уголовного дела (в этом случае слишком "предприимчивым" клиентам будет грозить срок за заведомо ложный донос и мошенничество ),а также реализовав технологию 3DSecure и очиповав карты . Возможно, при этом придется увеличить АП за карты на 300 -400 рублей, но это сделает продукт уникальным.(онлайн заявка на карту сейчас у многих есть, и бесплатное пополнение через КИВИ тоже встречается).

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