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Morse
Ждет рассмотрения
Оплата услуг Сбербанка бонусными Спасибами
Предлагается дать возможность оплачивать бонусными Спасибами не только покупки в партнерских магазинах, но и непосредственно услуги самого Сбербанка: выпуск и обслуживание карт, сейфовые ячейки, комиссии за платежи, и т.д.
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В интернет-банке и банкоматах/терминалах это могло бы выглядеть так:
[x] оплатить комиссию бонусными Спасибами (текущий баланс: 1234.56 баллов)
Естественное решение, не находите? Скажу больше: несколько удивляет, что Сбербанк брезгует принимать свою валюту!
Банку это должно быть выгодно со всех сторон: и экономика бонусной программы улучшается, и продуктов больше продается, и для имиджа полезно.
Комментарии 1