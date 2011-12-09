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Ждет рассмотрения

Оплата услуг Сбербанка бонусными Спасибами

Предлагается дать возможность оплачивать бонусными Спасибами не только покупки в партнерских магазинах, но и непосредственно услуги самого Сбербанка: выпуск и обслуживание карт, сейфовые ячейки, комиссии за платежи, и т.д.



В интернет-банке и банкоматах/терминалах это могло бы выглядеть так:



[x] оплатить комиссию бонусными Спасибами (текущий баланс: 1234.56 баллов)



Естественное решение, не находите? Скажу больше: несколько удивляет, что Сбербанк брезгует принимать свою валюту!



Банку это должно быть выгодно со всех сторон: и экономика бонусной программы улучшается, и продуктов больше продается, и для имиджа полезно.

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