Принято

В PSB-Retail в разделах карт отображать месяц снятия ежегодного платежа и его сумму за 2 месяца до наступления события.

Сейчас лазил по онлайну и смотрел движения по картам.

Обнаружил, что на дебетовке снято 50 с хвостиком рублей и вспомнил, что подошел срок ежегодного платежа и что надо доложить туда монеток. А система не говорит, что снимет долги и их не показывает.

Карту не использую, просто продлеваю иногда, закрывать не стал.



Да, просто пару раз через нее обналичивал в родном банкомате без комиссии, переводя с основного счета на нее. В общем то за это и держу.

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