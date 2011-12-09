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Аватар Ярослав Королев (Yarri)
09.12.2011 02:54 #
Принято

В PSB-Retail в разделах карт отображать месяц снятия ежегодного платежа и его сумму за 2 месяца до наступления события.

Сейчас лазил по онлайну и смотрел движения по картам.
Обнаружил, что на дебетовке снято 50 с хвостиком рублей и вспомнил, что подошел срок ежегодного платежа и что надо доложить туда монеток. А система не говорит, что снимет долги и их не показывает.
Карту не использую, просто продлеваю иногда, закрывать не стал.

Да, просто пару раз через нее обналичивал в родном банкомате без комиссии, переводя с основного счета на нее. В общем то за это и держу.
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Комментарии 2

Алексей, ПСБ
#
12.12.2011 в 19:52 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Алексей, ПСБ
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Приветствую!

Идея принята, будем реализовывать (уже в следующем году).

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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