Отклонено

Возможность заказа карт через интерент-банк.

Было бы очень удобно, если была бы возможность заказывать карты к имеющимся картсчетам в интеренет банке (например, добавить кнпочку "новая карта" в области описания счета) без заполнения длиннющей анкеты (или с автоматическим заполением из уже известных банку данных - если что-то изменилось просто поправить пару-тройкку полей, а не всю целиком заполнять).

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