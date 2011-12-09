Отклонено
Возможность заказа карт через интерент-банк.
Было бы очень удобно, если была бы возможность заказывать карты к имеющимся картсчетам в интеренет банке (например, добавить кнпочку "новая карта" в области описания счета) без заполнения длиннющей анкеты (или с автоматическим заполением из уже известных банку данных - если что-то изменилось просто поправить пару-тройкку полей, а не всю целиком заполнять).
4
Комментарии 4
Точнее, идея была только про дебетовые в Интернете, но в комментариях VEI обещала весь спектр.
И статус идеи обнадеживающий, но вот с реализацией как-то пока не очень...
это я уже потом увидел, что похожая идея есть.
Но вот про автоматическое заполнение (или не заполнение вообще) анкеты - этого в том предложении не нашел.
Зато это есть в ответе VEI. А комментарий я чисто для информации сделал, и за Вашу идею проголосовал сразу.
Давно все ждем этот функционал...
Дубль