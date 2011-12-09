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Аватар Евгений Михайлов (darkangelmsk)
09.12.2011 11:07 #
Отклонено

Возможность заказа карт через интерент-банк.

Было бы очень удобно, если была бы возможность заказывать карты к имеющимся картсчетам в интеренет банке (например, добавить кнпочку "новая карта" в области описания счета) без заполнения длиннющей анкеты (или с автоматическим заполением из уже известных банку данных - если что-то изменилось просто поправить пару-тройкку полей, а не всю целиком заполнять).
4

Комментарии 4

progchief
#
Вот здесь уже была эта идея.
Точнее, идея была только про дебетовые в Интернете, но в комментариях VEI обещала весь спектр. smile:ura:
И статус идеи обнадеживающий, но вот с реализацией как-то пока не очень...
darkangelmsk
#
progchief,

это я уже потом увидел, что похожая идея есть. smile:)
Но вот про автоматическое заполнение (или не заполнение вообще) анкеты - этого в том предложении не нашел.
progchief
#
Но вот про автоматическое заполнение (или не заполнение вообще) анкеты - этого в том предложении не нашел.

darkangelmsk


Зато это есть в ответе VEI. А комментарий я чисто для информации сделал, и за Вашу идею проголосовал сразу. smile:)
Давно все ждем этот функционал...
VEI
#
12.03.2013 в 18:25 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Дубль
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