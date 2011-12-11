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Ждет рассмотрения

Велопарковки

Давно клиент банка, и ещё дольше катаюсь на велосипеде.

Также у меня есть много знакомых – клиентов банка, тоже катающихся на велосипедах.



Так вот, если приезжаешь к банку в одиночку – проблема с парковкой, потому что пристегнуть велосипед некуда. Регулярно охранник предлагает «посмотреть за», но всё же это не его прямые обязанности, да и если кто-нибудь гарцнет, не уверен, что охранник догонит.

Когда приезжаешь к банку «толпой» (или бывает просто одновременно), у охранника просто может не хватить глаз, и приходится сторожить велосипеды самим и по очереди ходить в банк, и снова возникает проблема, потому что их просто некуда опирать.



В связи с чем у меня предложение: поставьте перед/рядом с банками велопарковки на 3-5 мест. Не знаю, как в других городах, но у нас в Ставрополе её рядом с Авангардом нет.



P.S. Не думайте только, что велосипед – признак нищебродства. У многих велосипедистов кроме велосипеда есть и что-н двухколёсное с хорошим мотором, и четырёхколёсное с хорошей ценой.

Да и велосипед у некоторых стоит сравнимо с автомобилями Российского автопрома, поэтому оставлять его на улице без присмотра – небезопасно.

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