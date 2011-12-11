Ждет рассмотрения
Новый карточный продукт,с расчётным грейс периодом 60-90 дней с любой даты.
Одному из лидеров карт ,не помешал бы продукт,аналог кредитки Альфы 60 дней льготного периода с даты покупки,т.е. привязка не к месяцу,а начало расчётного периода с даты ухода карты в минус.К примеру 60-90 дней с даты ухода карты в минус на заём.Такая карта удобна для отпуска или для разовой покупки или для пользования по необходимости.
3
Можно просто клиентам дать возможность выбирать вид расчётного периода.В будущем расширяя продуктовую линейку всё равно маркетологи банка придут к этому решению,держу пари.
Продукт 200 дней другой по потребительским свойствам.
Комментарии 3
Привязка к месяцу гораздо удобнее. 20 число это всегда 20 число.
Предлагаю просто запустить акцию как АБ - 3 или 4 месяца грейса. А привязку лучше к 1 числу и календарному месяцу.