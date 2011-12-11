Ждет рассмотрения

Новый карточный продукт,с расчётным грейс периодом 60-90 дней с любой даты.

Одному из лидеров карт ,не помешал бы продукт,аналог кредитки Альфы 60 дней льготного периода с даты покупки,т.е. привязка не к месяцу,а начало расчётного периода с даты ухода карты в минус.К примеру 60-90 дней с даты ухода карты в минус на заём.Такая карта удобна для отпуска или для разовой покупки или для пользования по необходимости.

Можно просто клиентам дать возможность выбирать вид расчётного периода.В будущем расширяя продуктовую линейку всё равно маркетологи банка придут к этому решению,держу пари.

Продукт 200 дней другой по потребительским свойствам.

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