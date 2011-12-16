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Принято

Карты с чипом

Когда уже будут карты с чипом у вас? На нас, ваших клиентов, как на дураков смотрят за границей, там таких карт уже давно нет и не везде вообще можно такими воспользоваться. Кроме того, не надо забывать о безопасности: скопировать и воспользоваться копией нечиповой карты - раз плюнуть. И даже пин-код знать для этого не нужно. Карту с чипом не скопировать совсем, у гибридной можно скопировать полосу, но воспользоваться все равно не получится, а даже если получится (бывают еще такие места, где нет терминалов, понимающих чип), опротестовать такую операцию будет гораздо проще, в том числе и для вас самих, т.к. вина в таких случаях целиком ложится на банк, обслуживающий такой терминал.

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