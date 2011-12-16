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Аватар bsbankiru
16.12.2011 02:55 #
Принято

Карты с чипом

Когда уже будут карты с чипом у вас? На нас, ваших клиентов, как на дураков смотрят за границей, там таких карт уже давно нет и не везде вообще можно такими воспользоваться. Кроме того, не надо забывать о безопасности: скопировать и воспользоваться копией нечиповой карты - раз плюнуть. И даже пин-код знать для этого не нужно. Карту с чипом не скопировать совсем, у гибридной можно скопировать полосу, но воспользоваться все равно не получится, а даже если получится (бывают еще такие места, где нет терминалов, понимающих чип), опротестовать такую операцию будет гораздо проще, в том числе и для вас самих, т.к. вина в таких случаях целиком ложится на банк, обслуживающий такой терминал.
7

Комментарии 7

Exception
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Вообще-то новые кредитные карты ПСБ уже с чипом выпустил.
Другое дело, что чип с дефолтным профилем - требуется ввод пин-кода. Я такой картой никогда не буду пользоваться. Может идею на выбор профиля чипа как в Авангарде подать? Как на это ПБ смотрит?
bsbankiru
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Кроме кредитных карт есть еще и дебитные, например по программе "Доходная Карта". Хотелось бы карты с чипом на всех тарифах, а не только на кредитных.
Exception
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В этом согласен. Новую зарплатную карту (Мастеркард) выдали без чипа. А дизайн новый.
Алексей, ПСБ
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В 2012 году все банковские карты (кроме карт категории unembossed) будут чиповыми.
Алексей, ПСБ
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22.12.2011 в 16:39 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
bsbankiru
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Вот спасибо так спасибо! smile:)
bsbankiru
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Кстати, а почему карты категории unembossed не будут чиповыми? Ведь только эти карты выпускаются к тарифу "хорошее настроение", который является самым привлекательным из всех дебетовых.
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