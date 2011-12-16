Принято
Управление лимитами на снятие через интернет-банк
В целях безопасности хотелось бы иметь возможность установить лимиты на различные операции прямо в интернет-банке. Например на снятие денег через банкомат, оплату услуг с помощью интернет-эквайринга (ввод номера карты, срока действия, и CVV/CVC кода на сайтах), прокат карты через POS терминал.
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Комментарии 8
Если это сделать удобным для клиента, то в перспективе можно значительно снизить потери при компрометации реквизитов карты.
В марте 2013 года я напомнил банку о своем сообщении и спросил, как профильное подразделение рассмотрело идею. Получил ответ:
Мы думаем над данным функционалом, и данная задача стоит в планах реализации до конца текущего года.
Спасибо за предложение.
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С уважением, Белов Дмитрий
Служба клиентской поддержки
ОАО "Промсвязьбанк"
В этом топике вижу, что реализация была обещана еще в 2012 году........ и не реализована.... Почему?
Все отодвигается и отодвигается наша безопасность...... печально ((