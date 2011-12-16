Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Промсвязьбанк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар bsbankiru
16.12.2011 02:59 #
Принято

Управление лимитами на снятие через интернет-банк

В целях безопасности хотелось бы иметь возможность установить лимиты на различные операции прямо в интернет-банке. Например на снятие денег через банкомат, оплату услуг с помощью интернет-эквайринга (ввод номера карты, срока действия, и CVV/CVC кода на сайтах), прокат карты через POS терминал.
8

Комментарии 8

Алексей, ПСБ
#
Добрый день! Приняли вашу идею на рассмотрение. Будем прорабатывать (самам идея - здравая и хорошая).
Алексей, ПСБ
#
22.12.2011 в 16:57 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Yazon
#
Поддерживаю предложение реализовать возможность самостоятельной установки лимитов на операции без предъявления карты (к ним относятся и интернет-операции). Чтобы обезопасить от несанкционированного применения карты при платежах через Интернет.
Если это сделать удобным для клиента, то в перспективе можно значительно снизить потери при компрометации реквизитов карты.
Алексей, ПСБ
#
Хорошо, запланировали реализацию этой функции в интернет-банке в 2012 году.
Алексей, ПСБ
#
27.12.2011 в 15:19 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
rtkprg
#
Осенью 2012 года я через через личные сообщения интернет-банка писал вопрос про возможность организации лимитов. Получил ответ, что обращение передано в профильное подразделение.
В марте 2013 года я напомнил банку о своем сообщении и спросил, как профильное подразделение рассмотрело идею. Получил ответ:
Мы думаем над данным функционалом, и данная задача стоит в планах реализации до конца текущего года.

Спасибо за предложение.
_________________________
С уважением, Белов Дмитрий
Служба клиентской поддержки
ОАО "Промсвязьбанк"
В этом топике вижу, что реализация была обещана еще в 2012 году........ и не реализована.... smile:( Почему?
rtkprg
#
На настоящий момент, со слов банка, данная функциональность стоит в планах на 2-3 квартал 2014 года.
Все отодвигается и отодвигается наша безопасность...... печально smile:(((
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.