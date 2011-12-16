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Принято

Управление лимитами на снятие через интернет-банк

В целях безопасности хотелось бы иметь возможность установить лимиты на различные операции прямо в интернет-банке. Например на снятие денег через банкомат, оплату услуг с помощью интернет-эквайринга (ввод номера карты, срока действия, и CVV/CVC кода на сайтах), прокат карты через POS терминал.

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