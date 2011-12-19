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Аватар Андрей Генсен (gensenav2)
19.12.2011 11:15 #
Ждет рассмотрения

Перекредитование

Предлагаю разработать программу перекредитования. Ситуация: у меня три кредита в Сбербанке, все без залога, по разным процентным ставкам и разные сроки оплаты, мне было бы более удобно платить один кредит, почему нельзя перекредитовать три займа путем выдачи одного общего с определенными условиями без повторного подтверждения дохода (если три кредита платятся без просрочек и т.д. и сумма платежа существенно не меняется), даже без выдачи средств на руки, просто перечислением средств из нового займа на погашение старых, по-моему внутри одного банка такая проводка особых сложностей не представляет.
При выдаче кредита учитывается информация по действующим займам, соответственно дохода не хватает и перекредитоваться невозможно.
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