Убрать из платежного поручения домашней адрес отправителя - клиента Ситибанка

Michael1969 22.12.2011 12:55 # Содержание поля "Отправитель" платежного поручения полностью регламентировано какой-то инструкцией Банка России, если верить тому, чему меня здесь учили. При платеже свыше 15 000 рублей наличие адреса обязательно. 0
Комментарии 7
Во-вторых, либо адрес, либо ИНН должны присутствовать в поле "Плательщик". Хотя у меня присутствуют и одно, и другое... Некоторые говорят, что это излишество. Но какие проблемы может вызвать наличие того, или другого или всего вместе? Те, кому я плачу, знают мой адрес (или из договора/паспорта, или они просто меня знают). Платить анонимно через банк я не собираюсь, да это и невозможно (раньше в западных банках была такая фича, что в поле плательщик можно было указать "one of our customers" или, вообще, любое назвние/имя, но уже много лет, как эту лавочку прикрыли). Так что же вас, e-b, напрягает? Непрезентабельный текущий адрес того физ.лица, которое у вас на аватаре?
Не судите по себе.
Во-вторых, если Вам нравится всем подряд демонстрировать свой домашний адрес - вынести его себе на страницу, можно вместе с песней "Приходите в мой дом".
>Непрезентабельный текущий адрес того физ.лица, которое у вас на аватаре?
Зависть вообще чувство фиговое, неудивительно, что Вам и деньги особо некуда переводить
e-b, и где же я зависть продемонстрировал?
Ну а "деньги мне особо некуда переводить", потому что я их коплю. На Ситиголд уже накопил
В соответсвии с положением Банка России №222-П от 01.04.2003 "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации" в поле "Плательщик" после Ф.И.О. физического лица указывается адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
Таким образом, указание адреса плательщика физического лица обязательно для всех физических лиц на территории РФ при осуществлении платежей как в рублях, так и в иностранной валюте.