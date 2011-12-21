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Аватар Андрей Максимов (Моисей Абрамович)
21.12.2011 10:56 #
Реализовано

Версия для печати

Идея упала в аську от пользователя Cheerokee:
"Нужно на каждой статье делать ссылку версия для печати!
чтобы без рекламы и т.п. ерунды страницы на печать выводились"
Ну и от себя добавлю: хорошо бы и для форумных страниц предусмотреть... smile:)
11

Комментарии 11

Редактор
#
Об этой версии для печати лично я мечтаю уже лет 5. Раньше не до этого было, потом верстальщика не было. Сейчас по-прежнему не до этого, но верстальщики появились. Сделаем.
Редактор
#
30.01.2012 в 16:23 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
catsmeatman
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Вообще это реализуется подключением 1-ого отдельного CSS-файла, который говорит браузеру, как должна выглядеть страница для печати. Вопрос в другом, что именно понимается под "Нужно на каждой статье делать ссылку версия для печати!
чтобы без рекламы и т.п. ерунды страницы на печать выводились". Статья новостная, статья в банковском словаре, пресс-релизы, статья в разделе колумнисты?
Моисей Абрамович
#
catsmeatman пишет:
Статья новостная, статья в банковском словаре, пресс-релизы, статья в разделе колумнисты?

А почему бы не предусмотреть момент во всём вышеперечисленном?
catsmeatman
#

<p></p><p>catsmeatman пишет:
<br>Статья новостная, статья в банковском словаре, пресс-релизы, статья в разделе колумнисты? </p><p>
<br>А почему бы не предусмотреть момент во всём вышеперечисленном?</p>

Тогда нужны единые критерии:
Не должно быть подвала, баннеров, левой колонки, картинок, фонов, цвета только ч/б.
Моисей Абрамович
#
Не должно быть подвала, баннеров, левой колонки, картинок, фонов, цвета только ч/б.

Бинго!!! smile:D
Lonepooh
#
Очень актуально, в первую очередь для форума. Ибо 1500 страниц в он-лайне читать очень неудобно, а разбухают они именно из-за стократных повторений одних и тех же вопросов, ответы на которые трудно найти, а уж тем более все это прочитать.
MoRRoZ
#
Кстати, начали рисовать эту версию. К лету сделаем smile;) Начнём с новостей.
MoRRoZ
#
в Ленте новостей сделано. Ссылка называется "Распечатать". По мере обновления новостных разделов появится везде в новостях.
MoRRoZ
#
24.04.2012 в 12:12 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
catsmeatman
#
24.04.2012 в 12:12 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
Алексей Трошин



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