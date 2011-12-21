Версия для печати

Редактор 28.12.2011 09:41 # Об этой версии для печати лично я мечтаю уже лет 5. Раньше не до этого было, потом верстальщика не было. Сейчас по-прежнему не до этого, но верстальщики появились. Сделаем. 1
Комментарии 11
чтобы без рекламы и т.п. ерунды страницы на печать выводились". Статья новостная, статья в банковском словаре, пресс-релизы, статья в разделе колумнисты?
А почему бы не предусмотреть момент во всём вышеперечисленном?
Тогда нужны единые критерии:
Не должно быть подвала, баннеров, левой колонки, картинок, фонов, цвета только ч/б.
Бинго!!!
Алексей Трошин
Ачачаа