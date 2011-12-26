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Ждет рассмотрения

Интернет магазин монет

Очень удобно было сделать Интернет магазин продажи монет с доставкой в ближайшее отделение Сбербанка. Информация о наличии монет и ценам например по Самарской области не обновляются с апреля месяца. Обзванивать каждый банк также неудобно. А вот заказал монету, оплатил через Сбербанк Онлайн и просто ждешь, когда она придет и нужно будет просто забрать в отделении банка в которую обозначил доставку.

Можно например сделать предварительный заказ на монеты на которые еще не вышли, чтоб Центральный банк планировал тираж.



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