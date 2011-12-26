Реализовано

10% на дебетовку за 10% от вклада

Сейчас в качестве "кошелька" использую карту Связного банка, на которую начисляется 10%. На платину Тинькова - 4%.



Предлагаю: На денежные средства, находящиеся на дебетовой карте, и составляющие 10% от суммы срочных вкладов начислять 10% годовых.



Например, на вкладах - 360.000 руб. Соответственно на 36.000 руб. на дебетовке - начислять 10% годовых. На сумму свыше 36.000 на дебетовке начислять как обычно 4%.



В этом случае дебетовка не станет конкурентом срочным вкладам, но очень поспособствует активному использованию карты.

5