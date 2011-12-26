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Аватар Максим Гранин (Sardinoff)
26.12.2011 13:04 #
Реализовано

10% на дебетовку за 10% от вклада

Сейчас в качестве "кошелька" использую карту Связного банка, на которую начисляется 10%. На платину Тинькова - 4%.

Предлагаю: На денежные средства, находящиеся на дебетовой карте, и составляющие 10% от суммы срочных вкладов начислять 10% годовых.

Например, на вкладах - 360.000 руб. Соответственно на 36.000 руб. на дебетовке - начислять 10% годовых. На сумму свыше 36.000 на дебетовке начислять как обычно 4%.

В этом случае дебетовка не станет конкурентом срочным вкладам, но очень поспособствует активному использованию карты.
5

Комментарии 5

-poih
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Схема, написанная сложна... но за конкурентный процент по дебетовке я всеми руками за!
trytrytry
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Очень хорошая идея.
gibbs
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а у меня червонец на вкладе smile:)
marchelo
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Думаю, можно закрыть идею как реализовано!
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