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Balex
(Balex)
Ждет рассмотрения
Изменение порядка запрашиваемых кодов с целью предотвращения фишинга
В связи с последними печальными событиями предлагаю следующее:
6
Вопрос с безопасностью карточных кодов при фишинге решается просто, так как это сделано в отсталом Республиканском банке. Надо всего лишь запрашивать очередной код не по порядку, а случайным образом, по датчику случайных чисел. При этом показывать для удобства клиенту, сколько осталось неизрасходованных кодов.
Тогда будет удобно и безопасно. И одного кода при сессии вполне будет достаточно. Кстати, пожелание банку - использовать в будущем коды только из цифр. Это удобнее, а безопасность, имхо, не пострадает сильно.
Комментарии 6
Лично меня, например, выбешивает этот "случайный" порядок. Особенно, когда коды "закрашены" не отдельными полосками каждый код, как, например, в Телебанке, а цельной полосой, как в Авангарде. В результате карточка приобретает абсолютно непотребный вид - видны криво счищенные полосы, куски ещё неиспользованных кодов и т.п.