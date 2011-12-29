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Изменение порядка запрашиваемых кодов с целью предотвращения фишинга

В связи с последними печальными событиями предлагаю следующее:

Вопрос с безопасностью карточных кодов при фишинге решается просто, так как это сделано в отсталом Республиканском банке. Надо всего лишь запрашивать очередной код не по порядку, а случайным образом, по датчику случайных чисел. При этом показывать для удобства клиенту, сколько осталось неизрасходованных кодов.

Тогда будет удобно и безопасно. И одного кода при сессии вполне будет достаточно. Кстати, пожелание банку - использовать в будущем коды только из цифр. Это удобнее, а безопасность, имхо, не пострадает сильно.

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