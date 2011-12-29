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Аватар Mephistophilus (Desperado17)
29.12.2011 17:59 #
Реализовано

Просмотр Блогов через RSS-агрегатор

Было бы очень удобно если бы все что пишут в блогах (новые темы) можно было бы просматривать через RSS-агрегатор
4

Комментарии 4

Редактор
#
Разумно. Спасибо! Сделаем.
Редактор
#
31.01.2012 в 12:27 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
MoRRoZ
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Ждём на сайте 6 февраля
MoRRoZ
#
07.02.2012 в 17:37 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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