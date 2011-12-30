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Аватар babayaga (babayaga)
30.12.2011 02:52 #
Ждет рассмотрения

Приход денег - показывать отправителя

При зачисление денег на карту в смс или СБОЛ было видно от кого пришли деньги, а то просто написано Пополнение счета.
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