Подписаться на идею trytrytry

Реализовано

Привести все подписки к виду, чтобы распространенные почтовые веб-морды могли их адекватно объединять в цепочки

- уведомления о новой идее в Друзьях банка объединяются в одну цепочку, спасибо; не считаю, что есть смысл добавлять название банка в заголовок сообщения, чтобы было по цепочке на новые идеи каждого банка - их приходит не так много, как уведомлений о новом комментарии к идее или сообщении на форуме, но можно рассмотреть этот вариант - мне и так и так будет удобно;



- уведомления о комментарии к идее в Друзьях банка объединяются в одну цепочку, спасибо, что в заголовке письма нету упоминания автора комментария; есть маленькая проблема - если у двух банков будут идеи с одним названием, комментарии к ним объединятся в одну цепочку; рассмотрите возможность добавить название банка в тему письма о комментарии к идее;



- уведомления о новом сообщении к теме на форуме не объединяются в одну цепочку из-за того, что в заголовке письма упоминается автор сообщения; это неудобно; обычно если тема популярна, в ней общаются много людей и никакого удобства прочитать их сообщения в хронологическом порядке при объединении в цепочки поавторно нет; если убрать автора, читать будет удобно всем - и тем, у кого почта с цепочками, и тем, у кого линейная; также наличие автора в заголовке может выполнять (насколько я понял) следующую функцию - чтение сообщений конкретного автора, например, ПБ и игнорирование остальных - но сами подумайте, сколько вы лишних сообщений в таком случае шлёте человеку, если он хочет читать только значимых для него авторов? следует ввести тогда новую опцию - подписку на определенных людей в теме.



В другой теме форума говорилось, что наличие автора в заголовке уведомления о новом сообщении идет издавна и в случае смены формата заголовка могут найтись недовольные. Предлагаю сделать опцию выбора формата заголовка (вплоть до введения формата пользователем в виде lalala%автор%alalal%title%) или хотя бы провести голосование.

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