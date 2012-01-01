Уберите форум со своего сайта (или перенос на другой домен) и/или очистите его от спамеров

Реализовано

Свой форум это конечно хорошо (теоретически), на практике скорее "наигравшись" вы сами его рано-ли поздно закроете (обычная практика банков со временем). Либо перенесите его на отдельный домен (не субдомен своего банка) и проще будет со временем "убить" и, главное, не компрометировать в лице ПС (поисковых систем) свой основной сайт (банка).Вот о чем я, ТАМ спам и его много и он регулярно появляется и практически не моделируется - это как минимум не красит ваш сайт.Повторюсь идея форума - как способ решения проблем клиентов (еще один канал связи, альтернативный в обход, в ряде случаев, не пробиваемых спецов офиса) - Очень хороша.Но форум следует держать в "чистоте".Надеюсь мое послание не повредит тем людям которые предложили реально хорошую идею, но увы имеющую свои минусы (связанные с текущими реалиями "онлайна").PS: "потерь" не хочется, приведения в соответствие, согласитесь не лишнее.С праздниками Вас и Ваших клиентов (и мне соответственно) и финансового им достатка