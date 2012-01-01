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Аватар beer killer :) (beerkiller)
01.01.2012 20:30 #
Реализовано

Уберите форум со своего сайта (или перенос на другой домен) и/или очистите его от спамеров

Свой форум это конечно хорошо (теоретически), на практике скорее "наигравшись" вы сами его рано-ли поздно закроете (обычная практика банков со временем). Либо перенесите его на отдельный домен (не субдомен своего банка) и проще будет со временем "убить" и, главное, не компрометировать в лице ПС (поисковых систем) свой основной сайт (банка).
Вот о чем я, ТАМ спам и его много и он регулярно появляется и практически не моделируется - это как минимум не красит ваш сайт.

Повторюсь идея форума - как способ решения проблем клиентов (еще один канал связи, альтернативный в обход, в ряде случаев, не пробиваемых спецов офиса) - Очень хороша.
Но форум следует держать в "чистоте".

Надеюсь мое послание не повредит тем людям которые предложили реально хорошую идею, но увы имеющую свои минусы (связанные с текущими реалиями "онлайна").

PS: "потерь" не хочется, приведения в соответствие, согласитесь не лишнее.

С праздниками Вас и Ваших клиентов (и мне соответственно) и финансового им достатка smile;)
7

Комментарии 7

beerkiller
#
опечатка " и практически не моделируется" читать "модерируется". Извините smile:shuffle:
Natalya.V.Polyakova
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12.01.2012 в 17:45 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ivan_artamonov
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26.06.2012 в 21:36 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
beerkiller
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26.06.2012 в 21:36 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»

Иван Артамонов


т.е. даже спам со своего форума убирать отказываетесь smile:dramatics: ?
ivan_artamonov
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Нет, спам убирать будем smile:)
ivan_artamonov
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01.11.2012 в 11:10 статус идеи изменен с «Отклонено» на «Реализовано»
beerkiller
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01.11.2012 в 11:10 статус идеи изменен с «Отклонено» на «Реализовано»

Иван Артамонов
smile:o
в чем "реализация" не понял - спам (может по тому что свежий) есть и в изрядных количествах. Похоже стоит у вас там зарегиться и периодически долбить поддержку чтоб зачищали по чаще smile:omg:
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