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Аватар Никита Ющенко (yoush)
01.01.2012 23:12 #
Ждет рассмотрения

Конкурентоспособный процент по депозиту в обмен на оборот по картам

К сожалению на сегодняшний день депозиты в Авангарде существенно проигрывают конкурентам. Если держать сумму порядка максимально застрахованной в Авангарде, то потери начисленных процентов по сравнению с другими банками исчисляются пятизначным числом рублей в год.

Вероятно у банка есть причины предлагать столь неинтересный процент. Однако, быть может, эти причины смягчатся или нивелируются, если предложить конкурентоспособный процент не всем, а тем, кто приносит банку прибыль, например за счёт оборота по картам.

Я бы с удовольствием держал деньги в Авангарде, если бы это не было столь невыгодно.
4

Комментарии 4

trytrytry
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Поддерживаю. Хочется, чтобы Авангард выпустил продукт наподобие Банка в кармане БРС - на котором выгодно (а с великолепным ИБ Авангарда и предсказуемыми по срокам межбанкосвскими переводами - и удобно) хранить средства, которые могут ежедневно приходить-уходить, в среднем поддерживая на счету остаток по сумме равный 2-3 месячным расходам.
rdc
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А зачем это Авангарду?
"Банк в стаканекармане" - стимулирование карточного оборота. Авангард стимулирует его иначе.
viabank
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а проценты по кредиту тоже хотите, как в БРС на БВК???
любой банк живет, в основном, с маржи между выдачей кредитов и размещением депозитов. минус резервы, налоги, зарплаты, развитие сети, реклама и прочие расходы. никто, никть не заставляет вас пользоваться услугами единственного банка. когда мне нужно было размещать депозитные средства, я пользовался услугами БРС и СвязногоБанка, не замечая никаких в том проблем. а Авангард пусть лучше и дальше радует функционалом и тарифами расчетных (кредитных) карт в первую очередь.
trytrytry
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Я грейсовик, мне всё равно. smile:)
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