Ждет рассмотрения
Конкурентоспособный процент по депозиту в обмен на оборот по картам
К сожалению на сегодняшний день депозиты в Авангарде существенно проигрывают конкурентам. Если держать сумму порядка максимально застрахованной в Авангарде, то потери начисленных процентов по сравнению с другими банками исчисляются пятизначным числом рублей в год.
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Вероятно у банка есть причины предлагать столь неинтересный процент. Однако, быть может, эти причины смягчатся или нивелируются, если предложить конкурентоспособный процент не всем, а тем, кто приносит банку прибыль, например за счёт оборота по картам.
Я бы с удовольствием держал деньги в Авангарде, если бы это не было столь невыгодно.
Комментарии 4
"Банк в
стаканекармане" - стимулирование карточного оборота. Авангард стимулирует его иначе.
любой банк живет, в основном, с маржи между выдачей кредитов и размещением депозитов. минус резервы, налоги, зарплаты, развитие сети, реклама и прочие расходы. никто, никть не заставляет вас пользоваться услугами единственного банка. когда мне нужно было размещать депозитные средства, я пользовался услугами БРС и СвязногоБанка, не замечая никаких в том проблем. а Авангард пусть лучше и дальше радует функционалом и тарифами расчетных (кредитных) карт в первую очередь.