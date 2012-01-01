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Конкурентоспособный процент по депозиту в обмен на оборот по картам

К сожалению на сегодняшний день депозиты в Авангарде существенно проигрывают конкурентам. Если держать сумму порядка максимально застрахованной в Авангарде, то потери начисленных процентов по сравнению с другими банками исчисляются пятизначным числом рублей в год.



Вероятно у банка есть причины предлагать столь неинтересный процент. Однако, быть может, эти причины смягчатся или нивелируются, если предложить конкурентоспособный процент не всем, а тем, кто приносит банку прибыль, например за счёт оборота по картам.



Я бы с удовольствием держал деньги в Авангарде, если бы это не было столь невыгодно.

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