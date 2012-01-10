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На рассмотрении

Verified by Visa / MasterCard SecureCode

Очень хочется поддержку вышеуказанных технологий для безопасного использования карт в интернете. С _опциальной_ блокировкой всех операций, проходящих без их использования, например если магазин данную технологию не поддерживает.

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