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10.01.2012 11:20 #
На рассмотрении

Verified by Visa / MasterCard SecureCode

Очень хочется поддержку вышеуказанных технологий для безопасного использования карт в интернете. С _опциальной_ блокировкой всех операций, проходящих без их использования, например если магазин данную технологию не поддерживает.
11

Комментарии 11

Алексей, ПСБ
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Добрый день!

У нас есть эта функция (появилась недавно).
Подключить защиту 3D-Secure можно в любом банкомате нашего банка, для этого нужно:
1. Вставить карту в банкомат и выбрать в меню «Подключение услуг».
2. Выбрав из списка пункт «Получить коды для интернет-платежей»,
подтвердить операцию и дождаться получения чека, где будет указан
список паролей.
В момент проведения платежа оплаты товаров или услуг вам будет
предложено ввести один из полученных паролей. После успешной проверки
введенного значения банк сверит его со своими данными и в случае совпадения
подтвердит возможность совершения операции.

Для держателей карт Промсвязьбанка услуга предоставляется бесплатно!

Лимиты и ограничения по операциям.
По карте, подключенной к услуге 3D-Secure, в случае совершения операции с
использованием одноразовых паролей, специальные ограничения по размеру и
количеству платежей отсутствуют.

Если карта не подключена к услуге 3D-Secure и операция проводится без
использования одноразового пароля, но при этом интернет-магазин
поддерживает технологию 3D-Secure, то по следующим операциям:
· переводы в пользу физических лиц
· оплата мобильной связи
· пополнение WEB кошельков
действует ограничение максимальной суммы в размере 3500 рублей (либо
эквивалент в валюте) на одну операцию. При этом количество операций не
ограничено.

Указанные ограничения не распространяются на специальные карты для
интернет-транзакций MasterCard Virtual
Алексей, ПСБ
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10.01.2012 в 11:39 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
bsbankiru
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А что насчет второй части предложения? Конкретно, "с _опциальной_ блокировкой всех операций, проходящих без их использования, например если магазин данную технологию не поддерживает".
bsbankiru
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Возможно, я не очень понятно выразился. Попробую объяснить развернуто на примере SecureCode. Даже если данная технология для карты подключена, обычные транзакции могут проходить по карте в случае, если магазин технологию не поддерживают. Выдержка с сайта MasterCard:

===
Вопрос: Могу ли я совершать покупки в интернет-магазинах, которые принимают MasterCard, но не участвуют в программе SecureCode?
Ответ: Да, Вам просто не предложат ввести SecureCode во время оплаты.
===

Так вот, мне нужно, чтобы _по моему запросу_ возможность проведения операций по моей карты без использования SecureCode было невозможно.
bsbankiru
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Несколько часов назад я подключил 3D-Secure для своей карты. Решил проверить, пройдет ли платежь в магазине, который не поддерживает эту технологию. Платеж прошел без каких-либо проблем. В связи с чем просьба убрать ошибочно выставленный статус "реализовано". Смысла в вашей реализации 3D-Secure нет никакого.
Алексей, ПСБ
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11.01.2012 в 22:13 статус идеи изменен с «Реализовано» на «На рассмотрении»
Алексей, ПСБ
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Приветствую! Поменял статус. Будем дорабатывать технологию.
Yazon
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Для 3D-Secure удобнее использовать SMS-уведомление, т.к. чек со списком паролей быстро портиться со временем. Да и носить с собой его не удобно.
bsbankiru
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Согласен полностью. Но почему-то тут очень не любят идею одноразовых паролей по SMS, т.к. это типа небезопасно.
bsbankiru
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Удивительно, сделали таки одноразовые пароли по SMS. smile:) Осталось заблокировать несекьюрные транзакции при включенном 3-D Secure.
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