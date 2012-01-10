На рассмотрении
Verified by Visa / MasterCard SecureCode
Очень хочется поддержку вышеуказанных технологий для безопасного использования карт в интернете. С _опциальной_ блокировкой всех операций, проходящих без их использования, например если магазин данную технологию не поддерживает.
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Комментарии 11
У нас есть эта функция (появилась недавно).
Подключить защиту 3D-Secure можно в любом банкомате нашего банка, для этого нужно:
1. Вставить карту в банкомат и выбрать в меню «Подключение услуг».
2. Выбрав из списка пункт «Получить коды для интернет-платежей»,
подтвердить операцию и дождаться получения чека, где будет указан
список паролей.
В момент проведения платежа оплаты товаров или услуг вам будет
предложено ввести один из полученных паролей. После успешной проверки
введенного значения банк сверит его со своими данными и в случае совпадения
подтвердит возможность совершения операции.
Для держателей карт Промсвязьбанка услуга предоставляется бесплатно!
Лимиты и ограничения по операциям.
По карте, подключенной к услуге 3D-Secure, в случае совершения операции с
использованием одноразовых паролей, специальные ограничения по размеру и
количеству платежей отсутствуют.
Если карта не подключена к услуге 3D-Secure и операция проводится без
использования одноразового пароля, но при этом интернет-магазин
поддерживает технологию 3D-Secure, то по следующим операциям:
· переводы в пользу физических лиц
· оплата мобильной связи
· пополнение WEB кошельков
действует ограничение максимальной суммы в размере 3500 рублей (либо
эквивалент в валюте) на одну операцию. При этом количество операций не
ограничено.
Указанные ограничения не распространяются на специальные карты для
интернет-транзакций MasterCard Virtual
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Вопрос: Могу ли я совершать покупки в интернет-магазинах, которые принимают MasterCard, но не участвуют в программе SecureCode?
Ответ: Да, Вам просто не предложат ввести SecureCode во время оплаты.
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Так вот, мне нужно, чтобы _по моему запросу_ возможность проведения операций по моей карты без использования SecureCode было невозможно.