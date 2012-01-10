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На рассмотрении

Улучшение безопасности 3-D Secure

Сейчас хоть и можно подключить 3-D Secure, оплата в магазинах, не поддерживающих эту технологию, будет проходить как обычно, без обязательной авторизации паролем. Следовательно, деньги с карты могут украсть, если произойдет утечка данных карты тем или иным образом, что делает использование карты для оплаты товаров и услуг в интернете очень небезопасным. Хотелось бы иметь возможность установить запрет на все операции интернет-эквайринга без использования 3-D Secure. Только такой запрет обеспечит должную степень безопасности.

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