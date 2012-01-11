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Аватар user135773
11.01.2012 14:55 #
Принято

Избранное

Не хватает, не хватает в профиле избранного. Хотелось бы иметь возможность добавлять в мемориз понравившиеся отзывы, полезные сообщения с форума, важные новости, сообщения блогов, вопросы с горячей линии и пр. пр.

Для чего? Сайт растет, количество информации соответственно тоже. За всем сразу не уследишь, не запомнишь. Количество девайсов тоже растет, синхронизировать избранное браузеров не предоставляется возможным. А хочется иметь все под рукой. Все помнить. Банальный блокнот с возможностью копипастить в него ссылки и добавлять свои комментарии спас бы.

Алексей Трошин записал эту идею еще в далеком 2011 году (7 сентября, если быть точным)...

П.С.: чтобы не было таких-вот блогов.
9

Комментарии 9

fiorenza
#
Согласна. smile;)
navyport
#
Очень нужная функция. Почему до сих пор на рассмотрении? smile:o
IrinK
#
Согласна. Еще хотелось бы добавить некоторых авторов сообщений в избранные. smile:)
petergromov
#
Согласен, иногда теряются смешные истории из отзывов о банке.
ardneh
#
20.09.2016 в 18:37 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
ardneh
#
В ближайшее время планируется частична реализация: возможность добавить в «избранное» и хранить в профиле продукты банков и настройки поисков.

Добавление в «избранное» других видов записей, вероятно, будет появляться по мере развития конкретных разделов и сервисов.

Вообще говоря, для сохранения любой информации, найденной в Сети и синхронизации этой коллекции на всех устройствах можно рекомендовать Evernote с его плагином для браузеров Evernote Web Clipper.
Hecto
#
Появились "Сервисы": "Избранные продукты и "Сценарии поисков". А в профиле ухудшилось отображение списка выбранных банков, т.к. список действующих банков и лишенных лицензий идентичен, а также, невозможно попасть на страницу банка из этого списка. Верните как было 1 месяц назад. Без этих функций список банков, выбранных в профиле пользователя, совершенно бесполезен!
steamox
#
18 год, воз и ныне там smile:wall:
nry500
#
Прошло больше полугода 2018 года, а нормального избранного так и нет.
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