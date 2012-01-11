Не хватает, не хватает в профиле избранного. Хотелось бы иметь возможность добавлять в мемориз понравившиеся отзывы, полезные сообщения с форума, важные новости, сообщения блогов, вопросы с горячей линии и пр. пр.
Для чего? Сайт растет, количество информации соответственно тоже. За всем сразу не уследишь, не запомнишь. Количество девайсов тоже растет, синхронизировать избранное браузеров не предоставляется возможным. А хочется иметь все под рукой. Все помнить. Банальный блокнот с возможностью копипастить в него ссылки и добавлять свои комментарии спас бы.
Алексей Трошин записал эту идею еще в далеком 2011 году (7 сентября, если быть точным)...
П.С.: чтобы не было таких-вот блогов
.
Комментарии 9
Добавление в «избранное» других видов записей, вероятно, будет появляться по мере развития конкретных разделов и сервисов.
Вообще говоря, для сохранения любой информации, найденной в Сети и синхронизации этой коллекции на всех устройствах можно рекомендовать Evernote с его плагином для браузеров Evernote Web Clipper.