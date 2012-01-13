Реализовано

Изменить ввод цифр при входе в ИБ

Сейчас при входе в интернет-банк запрашивается несколько цифр ("капча"). Но то, как это реализовано, напоминает сайты 10-летней давности: цифры отчётливо видны, любая программа по автоматическому перебору и взлому паролей сможет их распознать. Для ввода цифр и пароля используется обычная клавиатура (нет экранной клавиатуры). Я пользуюсь услугами разных банков, ни у кого больше нет такой простой и небезопасной реализации этой функции.



Предлагаю привести форму для логина на уровень современных стандартов безопасности и реализовать хотя бы одну из следующих идей:



* (в идеале) отправлять СМС-код на телефон после ввода пароля для подтверждения логина (как делает, к примеру, "Русский стандарт")

* использовать экранную клавиатуру для ввода пароля (как делает "Ситибанк", причём в обязательном порядке: возможности ввести пароль с клавиатуры просто нет)

* изменить написание цифр, чтобы они не могли быть распознаны в автоматическом режиме для подбора пароля



Спасибо.



8