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Е. Ида.
(euga11)
Реализовано
Изменить ввод цифр при входе в ИБ
Сейчас при входе в интернет-банк запрашивается несколько цифр ("капча"). Но то, как это реализовано, напоминает сайты 10-летней давности: цифры отчётливо видны, любая программа по автоматическому перебору и взлому паролей сможет их распознать. Для ввода цифр и пароля используется обычная клавиатура (нет экранной клавиатуры). Я пользуюсь услугами разных банков, ни у кого больше нет такой простой и небезопасной реализации этой функции.
8
Предлагаю привести форму для логина на уровень современных стандартов безопасности и реализовать хотя бы одну из следующих идей:
* (в идеале) отправлять СМС-код на телефон после ввода пароля для подтверждения логина (как делает, к примеру, "Русский стандарт")
* использовать экранную клавиатуру для ввода пароля (как делает "Ситибанк", причём в обязательном порядке: возможности ввести пароль с клавиатуры просто нет)
* изменить написание цифр, чтобы они не могли быть распознаны в автоматическом режиме для подбора пароля
Спасибо.
Комментарии 8
На данный момент придумали цветные красивые циферки - лучше уж пусть останутся в таком виде как есть, чем кривые "зюки", которыми глаза сломать можно.
Ограничение попыток: да, согласен, это тоже неплохой вариант. Правда, злоумышленник будет просто тупо блокировать Ваш аккаунт, вводя случайные буквы 2-3 раза вместо пароля, а Вам придётся каждый раз звонить в банк и сбрасывать пароль.
Защита кодом по СМС - самый лучший вариант. Особенно если его совместить с ограничением числа попыток
-Ограничение попыток: да, согласен, это тоже неплохой вариант. Правда, злоумышленник будет просто тупо блокировать Ваш аккаунт, вводя случайные буквы 2-3 раза вместо пароля, а Вам придётся каждый раз звонить в банк и сбрасывать пароль.
дык никто и не говорит полностью блокировать, достаточно на 10, 20, 30 и т.д. мин. Со скоростью потбора 100 попыток в сутки даже простые пороли тупо перебором фиг подберут.
Про цветные цифры: ну эти-то вообще идеально распознаются, какого бы цвета они ни были
Обычно цифры-буквы искажаются (геометрия), а не меняется контраст.
Но, повторюсь, меня бы вполне устроила авторизация по СМС + блокировка на 30 минут после 3-х попыток.
А то, как сделано сейчас, ни рыба, ни мясо