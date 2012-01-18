Ждет рассмотрения
Изменение лимита по кредитной карте
Здравствуйте! Моя идея конечно же уже реализована!
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Но я так понял, что акция на увеличение лимита по кредитной карте носила разовый характер. Но все-таки я выступаю с новым предложением, чтобы увеличение было более доступным! либо по требованию клиента через центр поддержки, либо сделать кнопку в интернет-банке. Ну 10 тыс. - это несерьезно! Безусловно, чтобы клиенты сами выбирали нужно ли повышать лимит или нет! А банк может оценивать по приходным-расходным операциям - действительно нужно ли увеличение лимита!
Комментарии 7
Прошу наладить данную возможность оперативно и информативно
Заранее спасибо!
помнится, мне объясняли, что у них техническим регламентом такая возможность не предусмотрена, и изменение лимита только через закрытие карты, счета, ожидание 60 дней и повторной заявки на выпуск.
если же акция была - а) непонятно, как получилось, что я о ней не знал и б) лучше бы её продлевали бесконечно
кредитным картам
14.10. 2011
ОАО « Сбербанк России » предложил
клиентам возможность увеличить
лимит по действующей кредитной
карте. Если клиент соблюдает
правила пользования и владеет
картой не менее 6 месяцев, то
Сбербанк увеличит лимит кредита
по карте на 20%, но не менее чем
на 10 тысяч рублей.
Ранее клиенту необходимо было
подавать заявку на увеличение
лимита и ждать решения Банка.
Теперь самые надежные клиенты
автоматически получат такую
возможность.
В связи со случаями мошенничества
предупреждаем клиентов, что в
уведомлении об увеличении лимита
Банк не может требовать от клиента
связаться по определенному
номеру телефона для активации
услуги. В случае возникновения
вопросов или подозрений
необходимо обратиться в офисы
Сбербанка или по справочному
номеру, указанному на карте.