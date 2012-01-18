Ждет рассмотрения

Изменение лимита по кредитной карте

Здравствуйте! Моя идея конечно же уже реализована!

Но я так понял, что акция на увеличение лимита по кредитной карте носила разовый характер. Но все-таки я выступаю с новым предложением, чтобы увеличение было более доступным! либо по требованию клиента через центр поддержки, либо сделать кнопку в интернет-банке. Ну 10 тыс. - это несерьезно! Безусловно, чтобы клиенты сами выбирали нужно ли повышать лимит или нет! А банк может оценивать по приходным-расходным операциям - действительно нужно ли увеличение лимита!

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