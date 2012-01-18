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18.01.2012 22:24 #
Отклонено

Дизайн кредитной карты

Суть "идеи" так называемой, то есть пожелания вот в чем - я предлагаю сделать кредитную карту более стильной, чем она есть сейчас.

Он (дизайн) и сейчас очень неплох, многие знакомые выражали свое восхищение и, также, те же самые знакомые подтверждали мое собственное мнение, что дизайн дебетовой карты гораздо более привлекателен нежели кредитной. Думал, что дело в черном цвете и в голографической магнитной полосе (все-таки важные факторы), но это не так. На кредитной карте очень крупная надпись "PLATINUM", может для кого-то это и важно, но лично мне не нравится совершенно. На дебетовой карте эта надпись выполнена гораздо более органично.

Было бы совершенно замечательно, если бы Банк предлагал клиентам выбор дизайна - я бы хотел иметь черную кредитку, например, так как она более красива (стильна), чем серебристая (плюс еще на черной карте название банка на латинице, что может быть удобнее не в России). Но это капризы smile:)
3

Комментарии 3

Тинькофф Банк
#
22.02.2018 в 12:59 статус идеи изменен с «Принято» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте!

С момента подачи идеи дизайн карт менялся несколько раз. Надеемся, сейчас он Вам нравится больше. Не исключаем, что в дальнейшем реализуем возможность выпуска карт с пользовательским дизайном, но пока таких планов нет. Благодарим за предложение.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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