Дизайн кредитной карты

Отклонено

Суть "идеи" так называемой, то есть пожелания вот в чем - я предлагаю сделать кредитную карту более стильной, чем она есть сейчас.Он (дизайн) и сейчас очень неплох, многие знакомые выражали свое восхищение и, также, те же самые знакомые подтверждали мое собственное мнение, что дизайн дебетовой карты гораздо более привлекателен нежели кредитной. Думал, что дело в черном цвете и в голографической магнитной полосе (все-таки важные факторы), но это не так. На кредитной карте очень крупная надпись "PLATINUM", может для кого-то это и важно, но лично мне не нравится совершенно. На дебетовой карте эта надпись выполнена гораздо более органично.Было бы совершенно замечательно, если бы Банк предлагал клиентам выбор дизайна - я бы хотел иметь черную кредитку, например, так как она более красива (стильна), чем серебристая (плюс еще на черной карте название банка на латинице, что может быть удобнее не в России). Но это капризы