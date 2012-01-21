Сделать версию интернет-банка для мобильных устройств

Несколько раз, проводя операции в интернет-банке через мобильный телефон, сталкивался с тем, что существующий интерфейс совершенно неудобен на маленьком экране и медленном соединении. Обратил внимание, что есть версия для Iphone. Это, конечно, хорошо. Но у большинства клиентов Авангарда телефоны других марок
Видел объявление, что идет разработка программ для других устройств.
Но не эффективнее ли просто сделать сайт для мобильных устройств? Это намного более универсальное (и дешевое) решение. И вряд ли оно будет сильно уступать спецпрограмме по удобству. Тем более, и-нет банки для мобильных устройств есть у ваших конкурентов.
Комментарии 8
У меня великолепно пахал на Samsung Galaxy S.