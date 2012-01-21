Сделать версию интернет-банка для мобильных устройств

Реализовано

Несколько раз, проводя операции в интернет-банке через мобильный телефон, сталкивался с тем, что существующий интерфейс совершенно неудобен на маленьком экране и медленном соединении. Обратил внимание, что есть версия для Iphone. Это, конечно, хорошо. Но у большинства клиентов Авангарда телефоны других марокВидел объявление, что идет разработка программ для других устройств.Но не эффективнее ли просто сделать сайт для мобильных устройств? Это намного более универсальное (и дешевое) решение. И вряд ли оно будет сильно уступать спецпрограмме по удобству. Тем более, и-нет банки для мобильных устройств есть у ваших конкурентов.