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Аватар hotgreg
21.01.2012 00:31 #
Реализовано

Сделать версию интернет-банка для мобильных устройств

Несколько раз, проводя операции в интернет-банке через мобильный телефон, сталкивался с тем, что существующий интерфейс совершенно неудобен на маленьком экране и медленном соединении. Обратил внимание, что есть версия для Iphone. Это, конечно, хорошо. Но у большинства клиентов Авангарда телефоны других марок smile:) Видел объявление, что идет разработка программ для других устройств.
Но не эффективнее ли просто сделать сайт для мобильных устройств? Это намного более универсальное (и дешевое) решение. И вряд ли оно будет сильно уступать спецпрограмме по удобству. Тем более, и-нет банки для мобильных устройств есть у ваших конкурентов.
8

Комментарии 8

rdc
#
Сайт "для айфона" отлично работает на любом современном смартфоне.
У меня великолепно пахал на Samsung Galaxy S.
hotgreg
#
Может быть. Но на моём еще актуальном Nokia E71 при заходе на сайт загружается обычная версия. Или вы какую-то специальную ссылку используете?
art.spb
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[img]http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=8&d=https%3A%2F%2Fwww.avangard.ru%2Fiphone%2Ffaces%2Flogin.jspx[/img]
Pshig
#
или так iphone.avangard.ru
viabank
#
к сожалению, айфоновская версия ИБ на моем SE W995 некорректно отображается, что штатным браузером, что оперой. вместо изображений - рамки с бессмысленными подписями.
VEI
#
16.10.2013 в 18:09 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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