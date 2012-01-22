Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «ЮниКредит Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Александр П (LiCall)
22.01.2012 10:56 #
Принято

Больше информации по приходам и платежам в enter.unicredit

На счет физ.лица приходят деньги. Сейчас в enter.unicredit отображение реализовано так, что сложно понять откуда и за что. Вижу необходимость и предлагаю ввести отображение полей платильщик (отправитель) и назначение платежа.
4

Комментарии 4

unicreditbank
#
23.01.2012 в 14:47 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
unicreditbank
#
Уважаемый Александр, мы благодарим Вас за идею!

Мы планируем внести изменения в отображаемую информацию в системе «Enter.UniСredit», данный вопрос находится в стадии разработки.
LiCall
#
Спасибо за ответ. В принципе я эту идею изложил в письменной форме и оставил в отделении банка на Сенной больше года назад. Мне перезвонили и сообщили, что это планируется сделать в близжайшее время.
Без указания примерных сроков реализации этой элементарной функции - эти заверения пусты. Без обид.
LiCall
#
А какие-нибудь по движки есть по данному вопросу? В принципе сейчас самые большие вопросы у меня вызывают подробности по транзакциям - думал с новой версией функциональность в данном вопросе подтянут, но вот до сих пор жду. Идея-то хорошая, у юр.лиц это всегда есть, а физ обделили. Программисты сделают быстро, благо уже все написано, им только распоряжение дайте smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.