Принято

Больше информации по приходам и платежам в enter.unicredit

На счет физ.лица приходят деньги. Сейчас в enter.unicredit отображение реализовано так, что сложно понять откуда и за что. Вижу необходимость и предлагаю ввести отображение полей платильщик (отправитель) и назначение платежа.

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