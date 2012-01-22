Принято
Больше информации по приходам и платежам в enter.unicredit
На счет физ.лица приходят деньги. Сейчас в enter.unicredit отображение реализовано так, что сложно понять откуда и за что. Вижу необходимость и предлагаю ввести отображение полей платильщик (отправитель) и назначение платежа.
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Комментарии 4
Мы планируем внести изменения в отображаемую информацию в системе «Enter.UniСredit», данный вопрос находится в стадии разработки.
Без указания примерных сроков реализации этой элементарной функции - эти заверения пусты. Без обид.