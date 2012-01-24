Добавить в интернет-банк Федеральную Систему "Город"

На мой взгляд очень удобная система, постоянно ею пользуюсь в другом банке (например Альфа-Банк, МДМ Банк). Просто привязываю карту Федеральной Системы Город в интернет банке (либо идентификация по адресу проживания) и оплачиваю по ней любые коммунальные услуги. Не все ЖКХ и т.п. есть в системе интернет-банка Авангард. А система "Город" позволяет оплачивать любое ЖКХ гораздо проще. На мой взгляд очень удобно.
Вот сайт системы "Город" http://www.kvartplata.ru/scdp/page
Предлагаю ввести данную услугу в интернет-банк Авангард!
Комментарии 2
Я тоже был бы рад реализации идеи.