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Аватар SokolLG
24.01.2012 13:51 #
Ждет рассмотрения

Добавить в интернет-банк Федеральную Систему "Город"

На мой взгляд очень удобная система, постоянно ею пользуюсь в другом банке (например Альфа-Банк, МДМ Банк). Просто привязываю карту Федеральной Системы Город в интернет банке (либо идентификация по адресу проживания) и оплачиваю по ней любые коммунальные услуги. Не все ЖКХ и т.п. есть в системе интернет-банка Авангард. А система "Город" позволяет оплачивать любое ЖКХ гораздо проще. На мой взгляд очень удобно.
Вот сайт системы "Город" http://www.kvartplata.ru/scdp/page
Предлагаю ввести данную услугу в интернет-банк Авангард!
2

Комментарии 2

-poih
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над Городом Ава работает уже давно... да все как-то не получается.
Я тоже был бы рад реализации идеи.
SokolLG
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система "Город" отмела бы в принципе все проблемы банка по заключению отдельных договоров с коммунальщиками, одна функция решила бы глобальную проблему.
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