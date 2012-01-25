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Аватар Balex (Balex)
25.01.2012 01:22 #
Отклонено

Опция "Пролонгация" - "Да или Нет" при открытии вклада.

Предлагаю добавить такую опцию при открытии вклада, в том числе через интернет-банк. Большинство людей заранее знают, будут пролонгировать они вклад или нет. В будущем они сэкономят свое время и отчасти время операторов.
Для тех, кто передумает, оставить опцию "закрытие вклада" и добавить "пролонгировать".
P.S. Возможно, повтор. В таком случае прошу прощения и предложение можно удалить
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Комментарии 3

Тинькофф_Кредитные Системы
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Здравствуйте.
Условиями КБО (п 3.11.) предусмотрена автопролонгация. Заявку на закрытие вклада по сроку, отмену пролонгации, можно подать сразу после открытия вклада в Интернет-банке, по электронной почте или позвонив в Банк по телефону.
С уважением, ТКС-Банк.
100base-tx
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Заявку на закрытие вклада по сроку, отмену пролонгации, можно подать сразу после открытия вклада в Интернет-банке...

Можно-то можно, да только она не работает. Уже не первый раз мне вклад не закрывают вовремя, хоть я и оставляю заявку на закрытие заранее в ИБ.
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