Подписаться на идею Balex (Balex)

Отклонено

Опция "Пролонгация" - "Да или Нет" при открытии вклада.

Предлагаю добавить такую опцию при открытии вклада, в том числе через интернет-банк. Большинство людей заранее знают, будут пролонгировать они вклад или нет. В будущем они сэкономят свое время и отчасти время операторов.

Для тех, кто передумает, оставить опцию "закрытие вклада" и добавить "пролонгировать".

P.S. Возможно, повтор. В таком случае прошу прощения и предложение можно удалить

3