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Блокировка платежей по картам и странам через СБОЛ

Известно, что Сбербанк предлагает для пользователей карт услугу по режиму ограничения регионов их использования (т.н. «особый режим»). Сейчас её можно установить или в отделении, или по телефону. И то, и другое не так удобно и к тому же не наглядно. Не имеет ли смысла сделать возможность мгновенного подключения и отключения такой услуги через СБОЛ с показом того, в каких странах платежи разрешены (или запрещены, что проще). А если ввести в этот интерфейс ещё и запреты на снятие наличных или интернет-платежей (опять же, то и другое в офф-лайн реализовано), то будет совсем удобно и безопасно. Можно для карты хоть все интернет-платежи держать закрытыми и все страны, кроме тех, где пользуешься постоянно. Нужно что-то купить в интернет-магазине, зашёл в СБОЛ, поставил две галочки, заплатил, снял две галочки. Тогда и мошенникам будет сильно сложнее увести деньги с карты.

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