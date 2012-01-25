Настройка порядка отображения карт в ИБ.

Ждет рассмотрения

Пока у меня была кредитка и Экспресс в придачу естественный порядок карт при входе в ИБ устраивал. Но из-за заморочек с Экспрессом пришлось расширить коллекцию именными Электроном и Маэстро (выбирать из двух одинаковых не умею, да еще не известно какой тип карт завтра блокировать начнут, пришлось брать обе). Теперь вот еще дебетовый Интерзет появился (хотел его как допку к кредитке выпустить, отказали, дебетовая абсолютно бессмысленна, использоваться скорее всего никогда не будет, о чем я сразу и сказал, но время на заявление было потрачено очень много, так что согласился на выпуск). Единственно реально используемую карту (кредитку) среди всего этого балласта приходится долго выискивать. Не удобно