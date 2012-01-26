Отклонено

Ограничить возможность личных сообщений

Предлагаю ограничить для пользователей возможность отправки личных сообщений. К примеру, посетители с нулевой репутацией этого сделать не смогут. Это позволит уменьшить поток спама в личку. С "плюс один" функция появляется.

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