Отклонено
Ограничить возможность личных сообщений
Предлагаю ограничить для пользователей возможность отправки личных сообщений. К примеру, посетители с нулевой репутацией этого сделать не смогут. Это позволит уменьшить поток спама в личку. С "плюс один" функция появляется.
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Комментарии 17
Нельзя идти на поводу у шантажистов. Которыми я считаю спамеров.
И так из-за них убрали возможность писать с сайта на мэйл!
Может, достаточно уступок шантажистам?
А если они будут регить сразу по несколько клонов?
А вот ПБ - это да.
Да я и сам взвою
Плюс обязательно при попытке отправить в личку - сообщение что надо сначала отправить отв. администратору.
Ведь как часто спамеры появляются? Подозреваю, что не часто (судя по статистике сообщений, которую я снял за 3 последних месяца). Может, реализовать что-то типа если больше N сообщений в день - слать дубли модератору, чтобы он увидел спамера (в случае спама). Такой подход не будет мешать жить всем пользователям и заодно поможет выявлять спам на начальных стадиях, при первой рассылке.
Личка-личкой. А сообщения на форуме ? Личка-нечто приватное,а форум? Можно за ноч всяяякого понаписать..
Если случай единичный - не так страшно.
Если спамер паразитирует настойчиво, то кто нибудь из модераторов ночью поработает
Личка другое дело, тут мы при всём желании пока не можем от этого защитить.
Хорошим вариантом был бы автоматический "ахтунг" в Модератору на заметку, если в течение короткого промежутка времени отправлено, например, 20 сообщений одним пользователем.