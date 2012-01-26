Вход
  • Предложить идею
  • Вступить в сообщество
  • Правила сообщества
Друзья «Банки.ру»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Филипп Ильин-Адаев (Редактор)
26.01.2012 10:47 #
Отклонено

Ограничить возможность личных сообщений

Предлагаю ограничить для пользователей возможность отправки личных сообщений. К примеру, посетители с нулевой репутацией этого сделать не смогут. Это позволит уменьшить поток спама в личку. С "плюс один" функция появляется.
17

Комментарии 17

Першинг
#
Может, лучше ограничить количество сообщений в день. Ну скажем 5. В сообщении пользователи смогут дать друг другу свой адрес мэйла. И переписываться там.
Нельзя идти на поводу у шантажистов. Которыми я считаю спамеров.
И так из-за них убрали возможность писать с сайта на мэйл!
Может, достаточно уступок шантажистам?
Деревенский мальчишка
#
Может, лучше ограничить количество сообщений в день. Ну скажем 5. В сообщении пользователи смогут дать друг другу свой адрес мэйла.

А если они будут регить сразу по несколько клонов?
ratol
#
С нулевой репутацией должна быть возможность написать в личку администраторам, чтобы объяснить необходимость личного обращения к эн-юзеру. Спамеры точно не будут обаращаться smile:D
Моисей Абрамович
#
Если ограничивать, то я за репку. Если по количеству, то жители Обналички взвоют и представители банков.
Деревенский мальчишка
#
Обнальщики уже, наверно, давно приватплощадку уже где-нибудь организовали, не говоря уже о мыле smile:D
А вот ПБ - это да.
Да я и сам взвою smile:|
rebelion76
#
Согласен, но в трактовке Ratol.
Плюс обязательно при попытке отправить в личку - сообщение что надо сначала отправить отв. администратору.
Редактор
#
Честно говоря, не знаю, вводить ограничение или нет...
MoRRoZ
#
Такое ограничение может отпугнуть свежую кровь - новых пользователей. Вот зарегистрировался я, начинаю жить на новом сайте, а мне - ограничения, доступ через просьбы администрации или ещё что-то. Это не совсем правильно.

Ведь как часто спамеры появляются? Подозреваю, что не часто (судя по статистике сообщений, которую я снял за 3 последних месяца). Может, реализовать что-то типа если больше N сообщений в день - слать дубли модератору, чтобы он увидел спамера (в случае спама). Такой подход не будет мешать жить всем пользователям и заодно поможет выявлять спам на начальных стадиях, при первой рассылке.
MoRRoZ
#
30.01.2012 в 17:02 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Редактор
#
Может быть, какое-то временное ограничение ввести? Например, что новый пользователь может отправлять сообщения в личку не раньше чем через день или неделю?
Тата
#
"новый пользователь может отправлять сообщения в личку не раньше чем через день или неделю? " (с)
Личка-личкой. А сообщения на форуме ? Личка-нечто приватное,а форум? Можно за ноч smile:omg: всяяякого понаписать.. smile:omg:
Тата
#
За ночЬ. Редактировать никак smile:wall:
Моисей Абрамович
#
Можно за ночь  всяяякого понаписать.. 

Если случай единичный - не так страшно. smile:)
Если спамер паразитирует настойчиво, то кто нибудь из модераторов ночью поработает smile:)
Личка другое дело, тут мы при всём желании пока не можем от этого защитить.
Хорошим вариантом был бы автоматический "ахтунг" в Модератору на заметку, если в течение короткого промежутка времени отправлено, например, 20 сообщений одним пользователем.
Редактор
#
Ладно, если единого мнения нет, закроем идею. А дальше будем действовать по ситуации...
Редактор
#
14.02.2012 в 15:29 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.