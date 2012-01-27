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Отклонено

Программа страхования "Защита банковских карт"

Как хорошо видно из отзывов клиентов российских банков на сайте, в настоящее время случаи компрометации карт стали обыденным явлением и приобрели широкий географический охват. Не секрет, что мошеннические операции подрывают саму суть доверия к банковской системе. Эмитенты несут повышенные репутационные риски, ведь клиенты чувствительнее всего относятся к потере не по своей вене средств, размещенных на банковских счетах. Регламенты МПС, собственное расследование службы безопасности, уголовный розыск мошенников – все, кто сталкивался с этими процессами непосредственно, подтвердят – помимо финансовых потерь, клиенту приходится затратить много времени и нервов на то, чтобы запустить механизм возврата средств. А что – если карта кредитная, и клиент «попадает» на овердрафт и проценты?



У ряда конкурентов ТКС Банка на кредитно-финансовом рынке существуют программы страхования средств платежа, которые позволяют быстрее и с меньшей бюрократической волокитой вернуть деньги при наступлении страхового случая. Я уверен, что большинство клиентов Банка воспользовались бы такой дополнительной платной услугой, что способствовало бы увеличению кредитного портфеля Банка и средств клиентов, размещенных на депозитах. ТКС Банк ведь уже сотрудничает с СК по программе «Life insurance». Почему бы не развить это направление и не предоставить держателям карт дополнительные страховые продукты?



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