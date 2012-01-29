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Отклонено

Голосование среди пользователей перед отправкой форумчанина в вечный бан

Идея имени Моисея Абрамовича.

Голосование проводится по вопросу тех форумчан, которые имеют определенное количество сообщений или репутацию не менее установленного числа.

Установить "лимиты" надо после обсуждения идеи.

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