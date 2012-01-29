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e-b
Отклонено
Голосование среди пользователей перед отправкой форумчанина в вечный бан
Идея имени Моисея Абрамовича.
23
Голосование проводится по вопросу тех форумчан, которые имеют определенное количество сообщений или репутацию не менее установленного числа.
Установить "лимиты" надо после обсуждения идеи.
Комментарии 23
Идею поддерживаю в виде:
1) голосование должно быть открытым (каждый желающий проголосовать отписывается в соответствующей теме, подсчёт голосов, стало быть, вручную - большой активности там не будет, думаю);
2) принимать участие могут пользователи с репутацией >= 1.
На мой взгляд, при такой реализации результат голосования будет более адекватным, чем в случае анонимного опроса, открытого для всех.
Само собой, голосование должно проводиться не по каждому пользователю.
Было бы глупо устраивать такую суету из-за очередного спамера.
На голосование должны выставляться лишь значимые персонажи.
Можно и над формальными критериями выставления подумать. Например:
1)
срок службыдлительность регистрации пользователя на портале;
2) количество сообщений;
3) репутация.
Хотя, на мой взгляд, это уже лишнее.
Плюс надо оговориться, что выставление на голосование - право, а не обязанность администрации ресурса.
Это чтоб не выслушивать претензии в случае, когда решение принято окончательно и мнение пользователей администрацию уже не интересует.
Такое голосование совершенно не показательно. Н-е в-е-д-и-т-е-с-ь.
Плюс поддерживаю мысль kokorinberg, что устанавливать надо не абсолютные значения голосов (10/5), а соотношение: за разбан должно быть вдвое (коэффициент можно обсудить) больше, чем против.
PS. Второй мой коммент в этой идее фтопку. Я был невнимателен - e-b предложенное там учёл изначально.
Это, конечно, со стороны сильно похоже на теории заговора, но учитывая, что они намеренно, толпой, в сговоре приходили с anti-rs.ru для троллинга здесь, тогда как мы, т. н. "защитники Авангарда" (хотя меня на этом форуме уже называли защитником кучи банков, впрочем, как и ненавистником тоже - и большинство остальных также) никаким образом не организовывались - просто выходили в абсурдный отзыв Авангарда по одному и писали адекватную оценку ситуации, иногда даже помогали пользователям советом прям там, в НР - нельзя сбрасывать это со счетов.
Модель подобного голосования с антифродом строится не за 1.5 дня (1.2 из которых - выходные и начало понедельника).
Накрутка репутации, особенно за короткий срок, легко заметна. С клонами здесь в меру сил борются. Ну и т.д.
Кстати, про клонов. Если сравнить даты регистрации, то Першинг троллит здесь не намного дольше Вас. И много у Вас клонов заготовлено?
Обращаюсь к тем, кто был против неуклюжей (Моисей Абрамович, я не буду нарушать правила, как обычно - но вы сами понимаете, что это слово недостаточно точно^W полно описывает ваши действия) реакции Моисея Абрамовича. Надеюсь, вы все подписаны на эту идею.
Спасибо вам за поддержку. Когда написала Тата, я думал на этом и закончится. Но оказалось, что множеству людей уже надоело, что с форума выживают хороших людей - мне также как и вам было неприятно, что выжали Pif'а, посчитав, что он менее важен, чем одна другая Пер-сона (сорри за заимствование сего термина); что на форуме затыкают (и банят) тех, кому не всё равно, тех, кому, к сожалению, больше всех надо - надо, чтобы модераторы были честны, чтобы на портале было интересно, чтобы банки искусственно не очерняли и не обеляли, чтобы на форуме не было засилья мата (пускай и завуалированного), оскорблений изподтяжка, направленных якобы обезличенной группе лиц. Множеству людей надоело, как форум из конфетки превращается в не пойми что руками неуклюжих модераторов, не желающих разбираться в ситуации, банящих тех, кого им лично удобнее, и безучастного к этому Филиппа.
Спасибо, что вам не всё равно.
Не ведитесь на предложенную схему голосования. Цель этой схемы (в текущем виде, а нормальный вид, учитывающий все минусы, до понедельника разработать не реально) - вашими же руками узаконить царящий беспредел. Всего 400 людей в лучшем случае интересуются самим порталом, его развитием (количество участников Друзей Банки.ру). Активно интересуется куда меньше людей. Является постоянными посетителями раздела Сайт banki.ru: вопросы, предложения, направления развития и участвуют в развитии портала еще меньше.
Когда наберется вас, неравнодушных, 5-7-10 человек, и придет 3-4 залетных, проголосовавших Против, просто потому что это всегда легче, чем За, вам самим будет обидно. Но поделать уже ничего будет нельзя, всё как бы легитимно, всё как вы хотели. Для подобного рода голосований нужна либо массовость, чтобы попытки накрутки или не вдумчивого голосования пропадали на фоне погрешности, либо малочисленный экспертный совет. Ни того, ни другого здесь нет.
Голосование - фарс.
P. S. Это не говоря о том, что я правила грубо не нарушал, а негрубо - максимум в ответ, никогда не был инициатором, а Першинг сколько раз нарушала ранее и в этот раз грубо нарушила пп. 6.2 и 6.4 Пользовательского соглашения. Я против бана Першинг по схожей со мной формулировке - "за разборки после предупреждения". Её бан - за зазывание извне толпы для очернения конкретного банка и навящевового затролливания толпой отдельных юзеров. Мой - за обсуждение действий модератора, т. е. в самом лучшем случае п. 15 Правил.
Всем привет!
Про клонов: как видите, пишу со своего аккаунта, правила не нарушаю. Пускай ищут.
Себе-то врать не надо.
Пункт 1 правил Вы нарушали и нарушаете с завидной регулярностью.
А есть ещё неписанные правила человеческого общения, да и просто нормы приличия. На них Вы тоже плюёте с высокой колокольни.
Ведь в интернете это делать легко и приятно. Вот только окружающим почему-то не нравится. Но это ведь они, окружающие, виноваты - не понимают и не ценят Вас, такого умного и хорошего. Могут и наказать, если возможность есть. Забанить, например.
Ну да за правду пострадать не страшно, да и несправедливо обиженным себя чувствовать не так плохо, правда?
Ладно, что-то меня слишком в иносказание утянуло, надоело, закончу прямо (авось хоть позже поймёте, сейчас, по-моему, шансов нет):
1) Бан (пожалуй, и вечный) Вы по-совести заслужили. Вредно считать себя самым умным.
2) Наказывают Вас исключительно для пользы дела - для поддержания порядка на форуме. Склоки и разборки, возникающие из-за Вашей подростковой упёртости и желания ответить на любой брошенный вызов (даже если брошен он только в Вашем воображении), никому здесь не нужны. Хотя сейчас не удивлюсь, если у Абрамыча и личная неприязнь появится, после Ваших-то "тонких подколок". Вы в реале так остроумно и искромётно пошутите в адрес незнакомых мужчин.
3) Формально начали всё же не Вы. Но оправдание это слабое - разбираются "кто первый начал" обычно только в песочнице.
4) Излишняя мягкость администрации по отношению к Першинг, на мой взгляд, имела место быть. Тётенька всё же, понимать надо.
Dixi.
А оффтоп наш наутро потрут, конечно. И правильно сделают. Кому надо - прочитает.
ЗЫ. И таки да - формально я сам сейчас наговорил на жёлтую минимум, при желании можно и красную на несколько дней выписать за переход на личности.
А если вдруг не выпишут, это ж, понятно, предвзятость. Ведь Вам бы точно выписали.
Бритва Оккама, трай. Все проще. Это просто нежелание (или страх) принять на себя ответственность.
Меня это тоже повеселило. Першинг сколачивает свору, приводит ее сюда и просит всех поторопиться, потому что она боится пропустить шоу (в отпуск ведь ехать надо). А бан не за это. Бан за какие-то разборки. Забавно.
Трай, меня никто не выживал. Я просто понял, что мне самому стало неприятно сюда ходить. Дерьмо потоком. Шариковы кругом. Отнять и поделить.
Очень жаль, что Вас, Игорь Федорович, теперь на сайте мало. Может я не во всем согласен в том, что Вы писали (со всем согласны были только в сталинском Политбюро), но всегда приятно читать Ваши умные и выдержанные посты.
Ваш блог - это лучший блог из всех блогов на этом сайте, Вы вроде как по профессии не писатель, но заметки Ваши читать - одно удовольствие.
Надеюсь, Вы пересмотрите решение и вернетесь.
Во-первых, спасибо за теплые слова.
Во-вторых, все-таки не Федорович, а Филиппович (одно эл, два пэ)
А в-третьих... В третьих.
Никакого такого "решения" с моей стороны нет и не было. Единственное, что я сделал - ушел из модераторов, потому что мне надоело бессильно наблюдать за происходящим и не знать, что отвечать людям, которые обращаются в личку с вопросом "Как же так, что происходит???". Это - единственное (и я считаю это честным и правильным), а в остальном я никому не ставлю никаких ультиматумов, не делаю никаких заявлений и не предпринимаю никаких действий. Строго говоря, я никуда и не уходил. Просто стал реже тут бывать, потому что быть здесь порой мне становится реально неприятно. Это как рефлекс - если Вы доторонетесь до горячей печки, Вы же отдернете руку, правда? Если здесь станет комфортнее - естественно, желание быть здесь чаще само собой появится. Но пока я не вижу никаких подвижек к лучшему. Напротив - после сегодняшних дискуссий я с изумлением увидел здесь чернуху с анти-рс. Мне с такими людьми не то что на одном портале - мне с ними в одном интернете быть не хочется.
Так шта...
Извините пожалуйста. Честно, не нарочно
- тут мне добавить нечего. Вы сами все сказали...
Два слова от себя. Друзья, я к сожалению, отошел от форума, редко здесь появляюсь, поэтому не имею права принимать какие-то решения по банам/разбанам. Последнее мое вмешательство многому научило... У меня есть коллеги, которым я полностью доверяю - Моисей Абрамович и Деревенский мальчишка, в частности. Но и они, как все люди, иногда ошибаются.
Pif пишет: Никакого такого "решения" с моей стороны нет и не было. Единственное, что я сделал - ушел из модераторов, потому что мне надоело бессильно наблюдать за происходящим и не знать, что отвечать людям, которые обращаются в личку с вопросом "Как же так, что происходит???".
Игорь, повторюсь, "бессильно наблюдать" не надо. Если видите несправедливость, берете дубину в руки и наводите порядок. Дубину можно взять у меня - я ей больше пользоваться не буду.
P.S. Просьба к модераторам ни один из постов не удалять.
А никто ничего и не трогал.
Ну и зачем вводить в заблуждение?
Считайте, что я "ответил за базар":
после того, как почистил ветку от разборок. Какие могут тут быть претензии?
Честно скажу: я против того, что-бы Вы вернулись на форум. Дело не в какой-то личной неприязни, а в том, что как правильно отметил DKor, "Пункт 1 правил Вы нарушали и нарушаете с завидной регулярностью.
А есть ещё неписанные правила человеческого общения, да и просто нормы приличия. На них Вы тоже плюёте с высокой колокольни."
Так что странно слышать именно от Вас какие-то обвинения в предвзятости.
Но и я повторю: мы готовы прислушиваться к мнению форумчан, тем более к Вашим конструктивным постам, когда Вы никого не подкалываете, имею некоторое уважение. Но это лирика...
Почему 14, а не просто разбанить?
Мне бы хотелось, что бы к однозначным требованиям модераторов прекратить конфликт всё же прислушивались без карточек и банов. Так как Вы не пожелали, отсюда и бан (с учётом рекомендаций форумчан отменён) и карточка.
Обозвал тут как то в блогах Филипычем... Тоже по шапке получил
Неужто сам?