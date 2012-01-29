Ждет рассмотрения

Определять получателя платежа по номеру сотового телефона

Для платежей за телефон необходимо сначала точно выбрать получателя, а потом можно указывать номер. Причем, если выбрать Мегафон Столичный Филиал, а телефон окажется "Мегафон Северо-Запад", то платеж не дойдет.



Было бы удобно сделать общий "Платеж за сотовую связь", где достаточно ввести номер телефона и сумму, а ИБ сам определит и покажет, какому оператору его отправить.

4