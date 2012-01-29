Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Авангард»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Олег Пономарев (olegp9)
29.01.2012 13:58 #
Ждет рассмотрения

Определять получателя платежа по номеру сотового телефона

Для платежей за телефон необходимо сначала точно выбрать получателя, а потом можно указывать номер. Причем, если выбрать Мегафон Столичный Филиал, а телефон окажется "Мегафон Северо-Запад", то платеж не дойдет.

Было бы удобно сделать общий "Платеж за сотовую связь", где достаточно ввести номер телефона и сумму, а ИБ сам определит и покажет, какому оператору его отправить.
4

Комментарии 4

rdc
#
Беда в том, что нет способа однозначно определить принадлежность номера оператору в данный конкретный момент. Информация эта постоянно обновляется.
Ошибка же критична тем, что платёж уйдёт в никуда…
olegp9
#
AFAIK, план нумерации относительно стабильный: http://www.rossvyaz.ru/activity/num_r...gisterNum/ (Коды DEF-9х)

Номерные емкости редко переходят от одного сотового оператора к другому и уж точно не каждые пять минут.
olegp9
#
"платёж уйдёт в никуда… " -- пользователю покажет, куда он пойдет, и попросит подтвердить.
rdc
#
С учётом назревающего внедрения MNP идея становится нереализуемой в принципе.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.